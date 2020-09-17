في عيد ميلاد عبلة كامل.. كيف تحولت إلى أيقونة حزن على السوشيال ميديا؟

شاهدها الفنان محمد صبحي حتى وقف على موهبتها وقدراتها الفنية ليرشحها معه في مسرحية "وجهة نظر"، والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرين، فقد جسدت دور الفتاة "الكفيفة"، وبرعت فيه بما تحمله من تركيز في نظرة عيونها.

شاهدها الفنان محمد صبحي حتى وقف على موهبتها وقدراتها الفنية ليرشحها معه في مسرحية "وجهة نظر"، والتي أثبتت من خلالها تفوقا وتألقا كبيرين، فقد جسدت دور الفتاة "الكفيفة"، وبرعت فيه بما تحمله من تركيز في نظرة عيونها.

وحققت عبلة كامل شهرة كبيرة بالمشاركة في تلك المسرحية، ونالت قبولا كبيرا بين الجمهور والنقاد والمخرجين أيضا، وبالتالي تم ترشيحها في العديد من الأدوار التي جسدت فيها مختلف الشخصيات، منها دور الزوجة الشعبية في "لن أعيش في جلباب أبي" والفتاة الأرستقراطية في مسلسلي "أين قلبي" و"هوانم جاردن سيتي".



