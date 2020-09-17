«سينما مصر» تكرم اسم الناقد يوسف شريف رزق الله

كرم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والمشرف العام على مركز الإبداع الفني، اسم الناقد يوسف شريف رزق الله، الليلة الماضية، بمسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.



وتسلم أحمد نجل الناقد يوسف شريف رزق الله، شهادة تقدير والده من المخرج خالد جلال، مخرج العرض المسرحي (سينما مصر) الموقعة من كل أبطال العرض وتحمل عنوان "إلى من عاش ليبقى"، وذلك عقب انتهاء العرض، بحضور الفنان مجدى صبحي، والفنان خالد عبد السلام، والرسام الصحفي فيليب فكري.