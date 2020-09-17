لميس سلامة: مصر قادرة على الإنجاز والتنمية في كل شبر.. فيديو

قالت الإعلامية لميس سلامة: "إننا رأينا بالأمس مع الرئيس السيسى تطور بلادنا وقدرتها على صنع الإنجازات، والتنمية والإعمار فى كل شبر فى مصر".









وأضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد": " بلدنا أم الدنيا قد الدنيا".









الإعلامية لميس سلامة : "مصر استطاعت فى وقت قصير أن تثبت مدى قدرة شعبها على التحدي ومواجهة أى أزمة"، موضحة أننا سعداء بما استطعنا الوصول إليه الآن. وتابعتالتحدياستطعناإليه









وأكدت أن كل إنجاز على شبر البلد يجعلنا نشعر بالفخر، واستطردت: "يوم أمس تابعنا المجهود العظيم الذى قامت به الدولة في "، مشيرة إلى أن هناك يدا تحمي ويدا تبنى وتعمر. بهالدولةفي جميع المجالات مشيرةتحمي



