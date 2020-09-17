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حوادث

بعد 72 ساعة.. ضبط المتهم الرئيسي بقتل سيدة خليجية في الجيزة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:40 ص
صدى البلد
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ندى حمودة – أحمد مهدي
نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في ضبط المتهم الرئيسي بقتل سيدة عربية مزدوجة الجنسية "إماراتية ومصرية" داخل شقتها بمنطقة الطالبية. 

حيث كشفت فرق المباحث، لغز الجريمة وتبين أن وراء ارتكابها حارس العقار الذي تقطن فيه السيدة، وشقيقته وصديقه، وقاموا بسرقتها وقتلها طمعا في أموالها.

وكانت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أشارت أن المجني عليها متزوجة من إماراتي الجنسية وتقيم برفقته وأبنائها بدولة الإمارات وعادت إلى الأراضي المصرية منذ فترة قريبة لقضاء إجازة برفقة شقيقتها وأسرتها وتقيم في الشقة مسرح الجريمة بمفردها وشقيقتها تقيم في الشقة التي تعلوها.

كشفت معاينة فريق البحث لمسرح الجريمة تحت قيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية عن سلامة منافذ الشقة ما يفيد مشروعية دخول الجاني ومعرفة القتيلة بهويته، وأسفرت المعاينة عن مفاجأة حيث تبين تركيب المجني عليها كاميرات مراقبة داخل شقتها إلا أن جهاز DVR الخاص بالتسجيل في الكاميرا عثر عليه فارغا.

وتبين أن المجني عليها مصابة إصابة خفيفة ورجحت المناظرة الأولية تعرضها للخنق حيث كانت مكبلة اليدين والقدمين بحبال، وتواصل قوات الأمن فحص خلافات وعلاقات المجني عليها والمترددين على العقار في وقت معاصر لوقوع الجريمة.

كما أمتدت خطة البحث إلي حارس العقار المختفي بعدما أشارت أصابع الاتهام إليه خاصة مع مغادرته مكان عمله في وقت متزامن مع اكتشاف جثة المجني عليها.
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