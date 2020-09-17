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حوادث

انتخابات مجلس النواب.. فتح أبواب المحاكم لـ تلقى طلبات الترشح

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
صدى البلد
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عمرو خليفة
فتحت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها اعتبارا من اليوم، الخميس 17 سبتمبر حتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا؛ لاستقبال أوراق راغبي الترشح لمجلس النواب، للنظام الفردي، ويكون تقديم القوائم في 4 محاكم على مستوى الجمهورية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المحاكم الابتدائية المختصة بكل محافظة لتلقي طلبات الترشح في النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب، وجاءت كالتالي:


1- محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتختص بتلقي طلبات دوائر أقسام الساحل وروض الفرج والزاوية الحمراء «زاوية حمراء وشرابية» والزيتون والأميرية وحدائق القبة ومدينة نصر «أول مدينة نصر وثان مدينة نصر ومصر الجديدة» والتجمع الخامس «النزهة والشروق وبدر والتجمع الأول والتجمع الخامس والقطامية» والسلام «قسم أول وثان» وعين شمس والمطرية والمرج.

2- محكمة جنوب القاهرة، وتختص بتلقي طلبات دوائر أقسام الجمالية «منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي» وعابدين «الوايلي والظاهر والأزبكية وعابدين وقصر النيل» والسيدة زينب «السيدة زينب والدرب الأحمر» والخليفة «الخليفة والمقطم» ومصر القديمة والبساتين «البساتين ودار السلام» والمعادي وحلوان «المعصرة وحلوان و15 مايو والتبين».

3- محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

4- محكمة بورسعيد الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

5- محكمة الإسماعيلية الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

6- محكمة السويس الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

7- محكمة شمال بنها الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

8- محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

9- محكمة جنوب المنصورة الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

10- محكمة دمياط الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

11- محكمة كفر الشيخ الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

12- محكمة غرب طنطا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

13- محكمة شبين الكوم الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.
14- محكمة شمال دمنهور الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

15- محكمة جنوب الجيزة، الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لأقسام، الجيزة «الجيزة والدقي والعجوزة» ومركز أبو النمرس «أبو النمرس والحوامدية» والبدرشين «البدرشين والعياط» والصف وأطفيح وبولاق الدكرور والعمرانية «العمرانية والطالبية» وقسم أول أكتوبر «الأهرام وحدائق الأهرام وأول أكتوبر وثان أكتوبر وثالث أكتوبر وأول الشيخ زايد وثان الشيخ زايد والواحات البحرية».

16- محكمة شمال الجيزة الابتدائية وتتلقى طلبات الترشح لأقسام، أمبابة وكرداسة والوراق «أوسيم والوراق» ومنشأة القناطر.

17- محكمة الفيوم الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

18- محكمة بني سويف الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

19- محكمة المنيا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

20- محكمة شمال أسيوط الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

21- محكمة سوهاج الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

22- محكمة قنا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

23- محكمة الأقصر الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

24- محكمة أسوان الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

25- محكمة مرسي مطروح الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

26- محكمة الوادي الجديد الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

27- محكمة البحر الأحمر الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

28- محكمة شمال سيناء الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

29- محكمة جنوب سيناء الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.
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