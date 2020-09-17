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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020.. تعرف عليها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:00 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الأسماك اليوم، الخميس 17 -9-2020 بأنواعه المختلفة والمأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار السمك بأنواعه
سجل كيلو سمك البلطي 1  سعرًا يتراوح بين 14 و16 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5  إلى 13.5 جنيه.

وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 60 و80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.

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فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى إلى 80 جنيها للكيلو.

كما سجل المرجان 2 نحو 32 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها.

وسجل سعر "سبيط - كاليمارى - سابيا" من 110 إلى 170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 130 جنيها.


أسعار الجمبرى
وسجل سعر الجمبرى 1 من 300 إلى 370 جنيها.

وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد من 200 إلى 250 جنيها.
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