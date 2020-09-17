رئيس كوريا الجنوبية يلقي خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر "الفيديو" الأربعاء المقبل

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/ أن الرئيس مون جيه-إن سيلقي خطابا في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر (الفيديو) يوم الأربعاء المقبل.





وأشارت (يونهاب) إلى أن حضور مون الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد الحضور الرابع من نوعه منذ توليه المنصب.





ونقلت عن المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانج مين-سوك - في موجز صحفي اليوم الخميس - إن الرئيس مون من المقرر أن يلقي خطابا في اليوم الأول للجمعية العامة، وسيؤكد أثناء خطابه أهمية التعاون والتضامن الدوليين لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتغير المناخ.





ومن المتوقع أن يدعو مون إلى دعم المجتمع لدولي لجهود الحكومة الكورية الجنوبية للسلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.



