بعد حصدهم المركز الثاني في جائزة مصر.. وزيرة التخطيط تكرم طلاب "الإلكترونية الأهلية"

حصدت الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني –الأهلية- برئاسة الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة، المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في مسابقة " جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية" و التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لتشجيع الفكر الإبداعي و روح الابتكار لدى الشباب في تطوير كل ما له علاقة بالمنظومة الحكومية بما يسهم في تسريع الأداء الحكومي بشكل مبتكر ومتميز.

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وكرمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، طلاب كلية الحاسبات والمعلومات الفائزين بالمركز الثاني من خلال تطبيق "حصلت حادثة" وذلك في حفل مصغر أقيم بمقر الوزارة، حيث حصل فريق الجامعة على جائزة مادية، بالإضافة إلي مساندته لتحقيق واحتضان وتنفيذ التطبيق ومساعدة الطلاب لإنشاء الشركة الخاصة بهم.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي أن الشباب الذين تم تكريمهم هم نماذج مشرفة من شباب مصر الذين حققوا انجازًا كبيرًا فى رحلة التميز والإبداع والابتكار مؤكدة اهتمام مصر بقضية الإبداع والابتكار والتطبيقات الحكومية والتي زادت أهميتها بعد أزمة كوفيد ١٩ وكل ما له علاقة بالتحول الرقمي موضحة أن جزء كبير من مؤسسات الدولة تعمل بشكل افتراضي حاليًا بما يؤكد على فكرة الابداع والابتكار لما لها من أولوية.





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حيث ابتكر فريق الجامعة الإلكترونية بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الذى ضم كلا من «شادى بشرى لبيب.. كيرلس سمير فؤاد..وكريم أحمد حلمي» تطبيق «حصلت حادثة Accident Happened» والذى يقوم بمساعدة النجدة والطوارئ بتيسير الوصول لموقع الحادث بدقة، ومعرفه نوع الحادثة لسهولة تحديد نوع المساعدة المطلوبة من (الإسعاف - مطافئ - دفاع مدنى).

وأوضح الفريق أن الابتكار الجديد تطبيق إلكترونى سيسهل من مهام كل من هيئة الإسعاف والمطافئ و الدفاع المدنى وسيتيح لهم سهولة تحديد خط السير وبالأخص نوعية الخدمة المطلوبة تقديمها على وجه السرعة للحادثة مما قد يساعد فى إنقاذ الأرواح وسرعة علاج المصابين وسهولة الوصول لهم وتقديم كافة الخدمات بصورة تكاملية سواء ما يتعلق بخدمات الإسعاف أو المطافئ أو الدفاع المدني.

ومن جانبه ثمّن رئيس الجامعة مشروع الدولة الذى يرعاه الرئيس السيسى نحو التحول الرقمى لكافة الخدمات الحكومية، ومن منطلق هذا التأييد تشجع الجامعة طلابها من المواهب الشابة وتسعى جاهدة إلى دعم فكر ريادة الأعمال بين طلابها سواء الملتحقون فى كلية الحاسبات والمعلومات او إدارة الاعمال،أو بأى من برامج الجامعة المختلفة.

يذكر أن مسابقة جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية تم إعلانها فى ضوء سعى الحكومة المصرية إلى التحول لمجتمع رقمي،بهدف إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة فى أى وقت وأى مكان لجميع المواطنين.