أبرزهم كيم كارداشيان.. مشاهير يقاطعون إنستجرام لهذا السبب

Instagram ، لمدة 24 ساعة بدأت من أمس الأربعاء، كجزء من حركة أوقفوا الكراهية من أجل الربح Stop Hate For Profit، للاحتجاج على ما تسميه المنظمة إخفاقات فيسبوك المتكررة في معالجة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عن الانتخابات على منصاتها. قامت مجموعة من المشاهير بتجميد حساباتهم على موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، لمدة 24 ساعة بدأت من أمس الأربعاء، كجزء من حركة أوقفوا الكراهية من أجل الربح Stop Hate For Profit، للاحتجاج على ما تسميه المنظمة إخفاقات فيسبوك المتكررة في معالجة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة عن الانتخابات على منصاتها.





وبحسب ما ذكرته شبكة "cnbc"، توقف عدد كبير من المعلنين المشهورين، بما في ذلك Starbucks و Verizon وكوكاولا، بشكل مؤقت عن نشر إعلانات على منصة التواصل الاجتماعي هذا الصيف، بعد أن دعت المنظمة المعلنين إلى مقاطعة فيسبوك لشهر يوليو.









وقالت المجموعة: إن الهدف كان الضغط على الشركة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة لوقف انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة على منصتها.





وتهدف المنظمة بهذه المقاطعة، لدفع عملاق التواصل لإزالة المجموعات التي تروج لتفوق العرق الأبيض والكراهية والعنف، وحظر أي صفحة حدث فيها دعوة لحمل السلاح، وإلغاء إعفاء السياسيين من التحقق من المحتوى، من بين طلبات أخرى.





ويرجع ذلك إلى إحدى الحوادث الأخيرة، بعد أن رفضت شركة فيسبوك إزالة صفحة لمنظمة ميليشيا مقرها في كينوشا بولاية ويسكونسن، وذلك بالرغم من مئات الإبلاغات عن الصفحة لتضمنها دعوة إلى حمل السلاح وتعليقات تدعو إلى العنف ضد المتظاهرين، والتي تمت إزالتها بعد أن قتل مسلح في الاحتجاج شخصين، ووصف "مارك زوكربيرج" عدم إزالتها لاحقا "بأنه خطأ تشغيلي".





وحاليا، توجه المنظمة انتباهها إلى إنستجرام المملوك لفيسبوك وطلبت من المشاهير تجميد الحساب لمدة 24 ساعة، ونشر مشاركة واحدة فقط تنتقد الشركة، وكان من بينا هؤلاء المشاهير ساشا بارون كوهين، ونعومي كامبل، وجود أباتاو، وإيمي شومر، وسارة سيلفرمان، وكيت هدسون، وليوناردو دي كابريو، وروزاريو داوسون، وإيسلا فيشر، وسكوتر براون، ومارك روفالو.





وانضمت إلى حملة المقاطعة وتجميد حسابات إنستجرام، "كيم كارداشيان Kardashian "، حيث تمتلك كيم أكثر حسابات المنصة متابعة، مع أكثر من 188 مليون متابع.