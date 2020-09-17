وزيرا النقل والري يبحثان تطهير الترع المتقاطعة مع المحاور النيلية وتطوير ميناء الإسكندرية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير -وزير النقل- والدكتور محمد عبد العاطي -وزير الموارد المائية والري-، اجتماعًا مشتركًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث سبل دفع المشروعات المشتركة بين الجانبين حيث تم مناقشة سرعة إنجاز أعمال التطوير والتأهيل التي تقوم بها أجهزة وزارة الري في المجاري المائية المتقاطعة مع محاور النيل التي تنفذها وزارة النقل، حيث يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.





وأكد وزير النقل أهمية تكثيف أعمال تبطين الترع والمصارف التي تتقاطع مع محاور النيل وكذلك رصف الطرق الأسفلتية على جانبها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، ووجه وزير الري بسرعه البدء الفوري في أعمال التأهيل اللازمة للمجاري المائية المتقاطعة وتشمل تلك تقاطعات المجاري المائية مع محاور (سمالوط، حلوان، عدلي منصور ببني سويف، ومحور قوص - نقادة، ومحور كلابشة بأسوان) وذلك للاستفادة من المظهر الجمالي لتلك المجاري المائية مع المحاور المتميزة المنفذة لخدمة أهالي تلك المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تأهيل جميع الترع عرض قاع أقل من ستة متر والمتقاطعة مع تلك المحاور وبالفعل جار العمل في بعض هذه الترع وسيتم تدبير الاعتمادات المالية للترع المتبقية والبدء في تأهيلها في أسرع وقت ممكن.





وتم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بالتنسيق مع هيئة ميناء إسكندرية والشركات أصحاب الأراضي المتداخلة مع مشروع تطوير وتوسعة الميناء الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء، كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق بشأن التوسعات الخاصة بكوبري المنيب على نهر النيل والتي يتم تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وبما يساهم في سرعة إنجاز المشروع بالتزامن مع إزالة أي معوقات خاصة بمجرى النهر.

وفي ختام الاجتماع أكد الوزيران ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لسرعة إنهاء كل المشروعات للاستفادة من الاستثمارات المخصصة وتحقيق التنمية المنشودة.