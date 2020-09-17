مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة المصري وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري المصري.
ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد صدى البلد والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
المصري - طلائع الجيش، السادسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا " دور المجموعات"
خودرو الإيراني - شباب الأهلي دبي الإماراتي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 8.
الشرطة العراقي - الأهلي السعودي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7.
باختاكور الأوزبكي - الهلال السعودي، عبر قناة بي إن سبورت 7.
الدوري الفرنسي:
مارسيليا - سانت إيتيان، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:
بيرنلي - شيفيلد يونايتد، السادسة والنصف مساء
وولفرهامبتون - ستوك سيتي، الثامنة مساء.
برايتون - بورتسموث، التاسعة إلا ربع مساء.
الدوري الإماراتي:
عجمان - اتحاد كلباء، الخامسة إلا ربع مساء.
خورفكان - النصر، السابعة والنصف مساء.