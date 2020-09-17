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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:51 ص
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
تقام اليوم، الخميس، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة المصري وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الـ 17، من مسابقة الدوري المصري.

ويستعرض " صدى البلد" أبرز مواعيد صدى البلد والقنوات الناقلة:

الدوري المصري: 

المصري - طلائع الجيش، السادسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا " دور المجموعات"

خودرو الإيراني - شباب الأهلي دبي الإماراتي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 8.

الشرطة العراقي - الأهلي السعودي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7.

باختاكور الأوزبكي - الهلال السعودي، عبر قناة بي إن سبورت 7.

الدوري الفرنسي:

مارسيليا - سانت إيتيان، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

بيرنلي - شيفيلد يونايتد، السادسة والنصف مساء

وولفرهامبتون - ستوك سيتي، الثامنة  مساء.

برايتون - بورتسموث، التاسعة إلا ربع مساء.



الدوري الإماراتي:

عجمان - اتحاد كلباء، الخامسة إلا ربع مساء.

خورفكان - النصر، السابعة والنصف مساء.


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