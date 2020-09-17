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أخبار العالم

اجتماع بين وفدين عسكريين تركي ويوناني في مقر الناتو.. تفاصيل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
بدء الاجتماع الفني
بدء الاجتماع الفني الرابع بين الوفدين العسكريين التركي واليو
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الدفاع التركية، بدء الاجتماع الفني الرابع بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني في مقر "الناتو" لبحث سبل الحد من النزاعات في شرق المتوسط.

ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن المحادثات التي عقدت في بروكسل كانت مقررة بعد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وعقد اجتماع فني مبدئي في 10 سبتمبر.

وتعارض اليونان أنشطة التنقيب التركية الحالية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​، في محاولة لضم الأراضي البحرية القائمة على جزر صغيرة بالقرب من الساحل اليوناني.

وأرسلت تركيا​​، سفن حفر للتنقيب، زعما أن أنقرة وجمهورية شمال قبرص التركية لديهما حقوق في المنطقة.

ويقول المسؤولون الأتراك إن الحوار حول تقاسم الموارد بشكل عادل سيكون مفيدًا لجميع الأطراف.

وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قد عقدت أمس الأربعاء، مؤتمرا عبر الهاتف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد ساعات قليلة من لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتم التأكيد على جهود برلين المكثفة لبدء المحادثات بين أثينا وأنقرة.

وبحسب الأناضول، نقلًا عن تسريبات من الرئاسة التركية ، قال أردوغان لميركل إنه مصمم على حماية مصالح أنقرة في شرق البحر المتوسط.

وذكرت الأناضول كذلك أن أردوغان أشار إلى أن الخلافات في شرق البحر المتوسط ​​يمكن حلها من خلال المفاوضات طالما هناك نهج متوازن وموقف "عادل ومتسق" للدول الأوروبية.

وقالت مصادر تركية أيضًا إن أردوغان طلب تأكيدات من ميركل بأنه لن تكون هناك عوائق هذه المرة أمام المفاوضات، والتي قيل إن المستشارة الألمانية قدمتها.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء اليوناني نفسه يوم الأربعاء في مقابلة في سياق مؤتمر الإيكونوميست في أثينا، أن مستشاريه وأردوغان على اتصال دائم.

وقال ميتسوتاكيس إنه مستعد لبدء اتصالات استكشافية "قريبًا جدًا" ، قائلًا إن هناك "فرصة سانحة" للاتصالات الثنائية.
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