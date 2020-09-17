AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
تايلور سويفت
تايلور سويفت
Advertisements
شروق ابراهيم
تألقت النجمة العالمية تايلور سويفت خلال حفل توزيع جوائز Amc awards في نسخته ال٥٥ ، بتقديم وصلة غنائية بدون حضور جماهيري طبقا للاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وظهرت تايلور سويفت بغاطلالة بسيطة معتمدة على بلوزة مطرزة وبنطال قماش وتسريحة الشعر الكعكة مع المكياج البسيط حيث تألقت خلال تقديم اغنيتها الجديدة betty.


يذكر ان  تايلور سويفت تبرعت بأكثر من 23000 جنيه إسترليني لطالبة مهاجرة من البرتغال وتعيش في توتنهام لكي تصبح عالمة رياضيات.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قدمت تايلور سويفت تبرعًا سخيًا، لفيتوريا ماريا، التي تبلغ من العمر 18 عامًا، وتحلم بدراسة الرياضيات.

وقالت المراهقة أنه على الرغم من حصولها على مكان غير مشروط في جامعة وارويك في بريطانيا لدراسة الرياضيات، لكنها لا تستطيع تحمل تكاليف ذلك، ما جعلها تدشن طلبا تحت عنوان "GoFundMe" للتبرع بها.


رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور
رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور
رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور
رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ثورة من جمهور دوا ليبا بسبب صفر ترشيحات في MTV TV video awards

تايلور سويفت وديمي لوفاتو وبيلي ايليش تنافسن على جائزة أفضل كليب بـ MTV TV video awards

أريانا غراندي تحيي حفل MTV video awards

نالت مالها وتقديرها.. فنانة عالمية تتبرع بمبلغ ضخم لطالبة برتغالية

ترشيحاتنا

هل تفاوض نادي الزمالك مع كريستيان جروس للعودة من جديد؟.. وكيله يجيب

إسلام صادق يكشف كواليس رحيل كارتيرون

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

بعد إجرائها عملية .. شاهد أحدث ظهور للراقصة دينا

شوبير: فيريرا لن يتولى تدريب الزمالك

قطر أفسدت الكرة.. بدء جلسات محاكمة الخليفي وفالك لليوم الرابع على التوالي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

رغم غياب الجمهور.. تايلور سويفت تتألق في حفل AMC awards الموسيقي| صور

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا