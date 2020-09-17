فن الإتيكيت.. ورشة عمل بسياحة مطروح.. صور

نظمت كلية السياحة والفنادق بمطروح ، ورشة عمل بعنوان "فن الإتيكيت وإعداد مائدة الطعام بشكل فندقي"، وذلك بمقر الكلية بالكيلو 7.









وتأتي المحاضرة في إطار مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع المطروحي، وحاضر فيها متخصصين في مجال فن خدمة المطاعم، بمشاركة شرائح مختلفة من أهالي المحافظة.





وتضمنت ورشة العمل عرض تقديمي عن فن خدمة المطاعم الفندقية، بالإضافة للتعريف بمبادئ وأسس فن الإتيكيت المستخدم في إعداد مائدة الطعام الفندقية، كما تم تدريب الحضور بصورة عملية.





وفي نهاية الورشة تم توزيع شهادات للمشاركين، الذين أبدوا استفادتهم مما حصلوا عليه من معلومات وتدريب عملي ساهم في تنمية أفكارهم وخبراتهم العملية في مجال إعداد مائدة الطعام، .





كما تم توزيع شهادات تقدير من شركاء النجاح بالمدرسة الفندقية، الذين قدموا الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، الذين ساهموا في تنظيم الورشة، وخروجها بهذه الصورة المشرفة.



