تتجه نحو الهاوية.. الليرة التركية تسجل تراجعا غير مسبوق أمام الدولار

انخفضت الليرة التركية، اليوم الخميس، بشكل كبير مسجلة مستويات هبوط قياسية غير مسبوقة مقابل الدولار الذي بلغ 7.54 ليرة.









ووفقا لصحيفة "زمان" التركية المعارضة، كان الدولار الذي سجل ارتفاعا كبيرا على مدار 50 يوما الأخيرة قد سجل أمس، الأربعاء، 7.50 ليرة









وتشهد الأسواق الدولية أداءً متذبذبا عقب قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الأمريكي، حيث لم يكن من المتوقع أن يلجأ البنك المركزي الأمريكي إلى إجراء أية تعديلات في نسب الفائدة حتى عام 2023 والإبقاء على نسب الفائدة بين صفر و0.25 في المائة خلال أول اجتماع للجنة السوق المفتوحة عقب الاستراتيجية المالية الجديدة التي كشف عنها رئيس البنك، جيروم باول، خلال اجتماعات جاكسون هول في السابع والعشرين من أغسطس الماضي.









وعقب هذا القرار، تواصل العملات الأجنبية أداء مرتفعا أمام الليرة في تركيا، فاعتبارا من الساعة العاشرة من صباح اليوم بلغ سعر صرف الدولار 7.52 ليرة ليرتفع خلال وقت قصير إلى 7.54، وبلغ سعر صرف اليورو 8.90 ليرة.









وتأثرت العملة التركية هذا الأسبوع بخفض موديز لتصنيف تركيا الائتماني وفقدت الليرة 21 بالمائة من قيمتها هذا العام، وذلك بحسب وكالة "رويترز".









وخفضت موديز تصنيف تركيا إلى B2 من B1 آواخر الأسبوع الماضي وحذرت من أزمة اقتصادية أعمق، مشيرة إلى أن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستسفر على الأرجح عن أزمة في ميزان المدفوعات وإن هوامش الأمان المالي تتآكل.







