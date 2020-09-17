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فن

شاهد.. عمر كمال: عايز استحمى ومينفعش

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:21 م
عمر كمال
عمر كمال
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ميرنا محمود
نشر عمر كمال فيديو جديد كوميدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عمر كمال من أحد الفنادق السياحية برفقة أصدقائه في غرفة الفندق المصممة بمرحاض بزجاج شفاف منعة من الاستحمام برفقة اصدقائه في نفس الغرفة قائلا الفندق دا مصمم لغير المسلمين لأن المسلم مينفعش يشوف عورة المسلم واستسمح اصدقاءه للخروج من الغرفة مما جعلهم ينفجرون من الضحك.

وكتب عمر كمال معلقا على الفيديو: "عايز استحمي".

وحازت الصورة على إعجاب كثيرين وجاءت التعليقات كالآتي: اكتر واحد بضحكنا، في ستارة من جوه، والله عسل 

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وكشف طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش بعد غنائهما في تونس. 

وقال طارق مرتضى لـ صدى البلد: "إن عمر كمال وحسن شاكوش ليسا أعضاء في نقابة المهن الموسيقية لذلك لن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما". 

وأضاف: "هدفنا حماية المهنة الموسيقية وصناعها وليس الملاحقة وما حدث بين نقابة الموسيقيين في تونس ومصر لمحاولة منع الحفل وفقا لبرتوكول بين النقابات ولكنه ليس أمرا إجباريا". 

وتابع: نحن مستمرون على موقفنا بمنع غنائهما على الأراضي المصرية ولا تراجع عن القرار". 

وكان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قد تواصل مع نقابة الموسيقيين في تونس في محاولة لمنعهما من إحياء الحفل هناك، وهو ما لم يحدث.
@omarkamal.officia

عايز استحمى 😂

♬ الصوت الأصلي - omarkamal.officia
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