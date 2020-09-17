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فن

أوركسترا القاهرة يبدأ موسمه 62 بمؤلفات بيتهوفن السبت

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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آيه عاطف
فى اولى حفلات موسمه 62 يعود اوركسترا القاهرة السيمفونى لتقديم اعمال المؤلف الالمانى الشهير لودفيج فان بيتهوفن حيث يقام فى الثامنة مساء السبت 19 سبتمبر على المسرح الكبير حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى يتضمن السيمفونية الثامنة والسيمفونية الثالثة ( ايرويكا ) التى تحمل اسم البطولية واتمها بيتهوفن مطلع عام  1804 واهداها لنابليون والروح الثّورية التي خيمت على أوروبا في ذلك الوقت.

المعروف ان لودفيج فان‪ ‬بيتهوفن‪ ‬مؤلف موسيقي المانى‪ ‬ولد في ديسمبر 1770‪ ‬وتوفى مارس 1827‪ ‬،‪ ‬يعد احد أبرز عباقرة الموسيقى باعتباره مبدعًا لاعمال موسيقية خالدة ، قدم أول عمل موسيقي وعمره 8 أعوام ، له الفضل الأعظم في تطوير الموسيقى الكلاسيكية.

تشمل مؤلفاته للاوركسترا‪ ‬تسـعة سيمفونيات‪ ‬وخمس مقطوعات موسيقية على البيانو‪ ‬ومؤلفة واحدة للفيولينة‪ ‬كما كتب العديد من الاعمال كمقدمات للاوبرا‪ ‬، بدأ بيتهوفن‪ ‬يفقد سمعه في الثلاثينيات من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز بالإبداع ، من أجمل أعماله السيمفونية الخامسة والسادسة والتاسعة.
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