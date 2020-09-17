دفعة إمدادات طبية ثانية من البترول وإيجببت أويل آند جاز للقطاع الصحي بمصر

قدمت وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع اللجنة الفرعية للمسئولية الاجتماعية بإيجبت أويل أند جاز، اليوم الخميس الموافق ١٧ سبتمبر الدفعة الثانية من المعدات الطبية إلى مستشفيات العزل لدعم الأطقم الطبية وسط تفشي فيروس كورونا.





وساهمت شركات القطاع والشركات الأجنبية في شراء المستلزمات والمعدات الطبية والتي تضمنت العباءات الطبية والنظارات الواقية والأقنعة الطبية وغيرها من المستلزمات الطبية التي تفي المعايير العالمية لمكافحة الفيروس، كما ساهمت مؤسسة مصر الخير في جهود اللجنة الفرعية في تسليم الدفعة الثانية المستلزمات الطبية.





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وتضمنت الشركات المشاركة: ادفانسد انرجي سيستمز وابيكس وبكتل وكايرون ودانة غاز وايناب سيبترول انترناشيونال وانرجين وإكسون موبيل واي بي ار، بالإضافة إلى شركة كويت انرجي وميثانكس ونيبتون انرجي وبتروناس وشلمبرجير وشل وتوتال وترانسجلوب وفينترسال ديا.





تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية واللجنة الفرعية للمسئولية الاجتماعية بإيجبت أويل أند جاز قاموا بتسليم الدفعة الأولى من المستلزمات الطبية إلى مستشفيات العزل في ١٠ أغسطس.



