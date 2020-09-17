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برلمان

حزب حماة وطن يطلق مبادرة معركة الوعى لكشف ألاعيب الإخوان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 01:58 م
حزب حماة وطن
حزب حماة وطن
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عبد الرحمن سرحان
أطلقت حزب حماة وطن مبادرة " معركة الوعى " لكشف ألاعيب وإشاعات الإخوان لزعزعة الثقة فى الدولة المصرية والعمل على شرح وتوضيح الانجازات التي قامت بها الدولة المصرية تحت عنوان " كنا فين وبقينا فين " فالمواطن البسيط قد لا تصله المعلومة بسهولة وينساق وراء الشائعات والأكاذيب وقنوات الفتن.

وأكد اللواء محمد الغباشى مساعد رئيس حزب حماة الوطن ومؤسس مبادرة " معركة الوعي " أن على جميع القوى السياسية التكاتف والاصطفاف وراء الدولة المصرية من خلال مرشحيها فى الانتخابات البرلمانية وطرح الإنجازات أثناء اللقاءات الجماهيرية فى كل النجوع والقرى وكشف ألاعيب الإخوان وقنوات الفتن لتكون النوة الحقيقية للوقوف مع الدولة المصرية وطالب" الغباشى " بتجميع القوى السياسية و الإعلام ومندوب من مجلس الوزراء للحديث عن ما تقوم به الدولة، وطالب بإطلاق مبادرة لتوعية المواطنين.


وقال " الغباشى "أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدة مؤتمرات على أهمية معركة الوعي والتوعية وطالب الإعلام بشرح وتوصيل الإنجازات التى تجرى على أرض الواقع للمواطنين البسطاء.

وطالب  " الغباشى " بضرورة ان يقوم مجلس الوزراء   بالامداد بالبيانات الصحيحة وفى اقرب وقت وبالتعاون مع الهيئات الإعلامية كى تتمكن القوى السياسية والتواصل الجماهيرى مع البسطاء فى كل مكان وشرح الإنجازات وكشف كذب الاخوان الإرهابيين.

وطالب مؤسس مبادرة " معركة الوعى " بضرورة وضع خطط مشتركة للتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، التي تجد رواجًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأزمات، وقيام المبادرة  بتطوير استراتيجية رصينة، تُمكّن من تعزيز دورها في دعم صناع القرار والسياسات العامة
وأكد "الغباشى"، أن الجماعة الإرهابية استخدمت أساليب عده من أجل التأثير على الرأى العام، ومحاولة تفكيك الثقة بين المواطنين والدولة" مشددا على أن زيادة الوعى الشعبي هو السلاح القاتل لسموم الشائعات والأكاذيب. 

وأكد على ضرورة تنمية الوعي لدى مستخدمي الانترنت بكيفية التعامل مع المعلومات واكتشاف مدى صحتها والتعرف على أهدافها، وإتاحة المعلومات الصحيحة وبشفافية في توقيت مناسب من خلال مواقع إلكترونية قوية وموثوق بها للوزارات والهيئات والمؤسسات المهمة في الدولة مع ضرورة أن يكون لدينا إعلام قوي يقدم المعلومة بشفافية ويناقش كل ما يتحدث عنه الشارع المصري، ويكون معبرا عن قضايانا ومشاكلنا وهمومنا وإنجازاتنا حتى لا يتحول المتلقي إلي وسائل إعلامية بأهداف وأجندات مختلفة وقد تكون معادية".
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