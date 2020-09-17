برلمانى: الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف السيسي للحفاظ على الدولة

أعلن النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن اتفاقه التام والمطلق تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن قوى الشر تهدف إلى التشكيك في كل موضوع يستهدف المصلحة الوطنية اضافة الى قول الرئيس خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية في برج العرب بالنص : "فكرة الإساءة والتشكيك اللى بتبقا معمولة من قوى الشر اللى قاعدين في كل موضوع نستهدف فيه مصلحة وطنية يجوا يشككووا وهل الهدف مصلحة وطن لا والله والعظيم هو اسقاط وطن أنا بحلف بالله ".





وقال " الحاج " فى بيان له اصدره اليوم ان الشعب المصرى العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية اصبح على وعى وادراك كاملين بصدق الرئيس السيسى فى كل حرف وليس كلمة يطرحها بشأن هذا الملف مؤكدا ان المصريين لن يسمحوا ابدا وتحت اى مسمى لقوى الشر والظلام والارهاب بهدم وإسقاط الدولة المصرية.





وأكد النائب هشام الحاج ان اى مؤامرات من قوى الشر منذ الثورة التاريخية والخالدة للشعب المصرى العظيم فى 30 يونيو عام 2013 كانت تفشل وتتحطم دائما امام وحدة وتماسك المصريين ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة معربا عن ثقته التامة فى قدرة المصريين فى الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة المصرية وأشار النائب هشام الحاج الى ان التاريخ أكد للعالم كله ان المصريين هم حائط السد الرئيسى لمواجهة اى مؤامرات من قوى الشر والارهاب لاحداث الفوضى والبلبلة داخل مصر موجها تحية قلبية لصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية على جهودهم الناجحة فى مواجهة الارهاب بجميع صوره واشكاله فى جميع انحاء البلاد لتحرير مصر كلها من دنس ورجس الارهاب والارهابيين