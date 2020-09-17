AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مبادرة قوائم الانتظار: أولوية الصعيد واهتمام بالتدريب.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:19 م
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
قال الدكتور محمد مصطفي، المدير التنفيذي لعمليات مبادرة قوائم الإنتظار، إنه في ظل رؤية القيادات السياسية ورؤية 2030 للنهوض بالقطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار،سنجد أن إجمالي الحالات المسجلة على المنظومة، حوالي 624.650 حالة.

وأضاف محمد مصطفى، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن عدد الحالات التي تم إنهاء إجراؤها حوالي 501.689 حالة، قائلا : نحن في إطار العمل ولكننا نحاول أن نقدم الدعم لمحافظات الصعيد بأسلوب علمي، موضحا أننا نحافظ على دور البحث العلمي، مع التنسيق مع المبادرات في غاية الأهمية، مثل مبادرة المسح السمعي، وأيضا الكشف المبكر لأورام الثدي. 
 
وأشار "المدير التنفيذي لقوائم الانتظار"، إلى أننا نعمل جاهدين لنصل إلي أقصي طاقة استيعابية للمستشفيات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا علي عدم تحمل المريض أي أعباء مالية وإدارية.

وأوضح أنه يتم التواصل على الخط الساخن 15300 عند مواجهة أي مشاكل، موجها إلي أن تم الإهتمام بجميع المحافظات، ولكن مستشفيات الصعيد تأخذ الأولوية، نظرا لعدد مستشفياتها، متابعا يتم التدريب المستمر على رأس الأطباء وباقي الطاقم الطبي.

وأكد"مصطفى"، أنه يوجد 371 مستشفى اوفر على مستوى الجمهورية للمشاركة في المبادرة، 11 منهم مازالوا في العزل، منوها إلي أن وجود إلتزام وتعامل أكثر في الحالات العاجلة، هذا الأمر الأكثر أولوية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المستشفى الجامعى بأسوان ينفذ المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .. صور

قوائم الانتظار: متابعة يومية لآليات العمل وإجراء العمليات

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: الدولة تعمل على تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري ..فيديو

الصحة: لم نتوقف بسبب جائحة كورونا وأجرينا عمليات لإنهاء قوائم الانتظار | فيديو

الصحة:الانتهاء من 457 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية.. فيديو

الصحة: الدولة خصصت 5 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار ..فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي ؟

أنقرة تعترف رسمياً: مصر لم تنتهك الجرف القاري التركي خلال اتفاقيتها مع اليونان

دراسة .. نوع مهمل من الفواكه يحارب التهابات الجسم بدون أدوية

أحمد شوبير: الأهلي يتفاوض على 4 صفقات أفريقية

رغم رحيله إلى بيراميدز.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

AdvertisementS

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 آلاف جنيه فاتورة عملية لـ ليسكي «فرخة سفاجا».. والطب البيطري: ليست طائرا نادرا لكنها رغبة المالك

بدون ريجيم.. تناول كوبا من خل التفاح يوميا وشاهد النتيجة

بـ فستان منقط.. نسرين طافش بإطلالة تبرز أنوثتها وجمالها