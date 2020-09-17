مبادرة قوائم الانتظار: أولوية الصعيد واهتمام بالتدريب.. فيديو

قال الدكتور محمد مصطفي، المدير التنفيذي لعمليات مبادرة قوائم الإنتظار، إنه في ظل رؤية القيادات السياسية ورؤية 2030 للنهوض بالقطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار،سنجد أن إجمالي الحالات المسجلة على المنظومة، حوالي 624.650 حالة.





وأضاف محمد مصطفى، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج"الآن" المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن عدد الحالات التي تم إنهاء إجراؤها حوالي 501.689 حالة، قائلا : نحن في إطار العمل ولكننا نحاول أن نقدم الدعم لمحافظات الصعيد بأسلوب علمي، موضحا أننا نحافظ على دور البحث العلمي، مع التنسيق مع المبادرات في غاية الأهمية، مثل مبادرة المسح السمعي، وأيضا الكشف المبكر لأورام الثدي.

وأشار "المدير التنفيذي لقوائم الانتظار"، إلى أننا نعمل جاهدين لنصل إلي أقصي طاقة استيعابية للمستشفيات، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدا علي عدم تحمل المريض أي أعباء مالية وإدارية.





وأوضح أنه يتم التواصل على الخط الساخن 15300 عند مواجهة أي مشاكل، موجها إلي أن تم الإهتمام بجميع المحافظات، ولكن مستشفيات الصعيد تأخذ الأولوية، نظرا لعدد مستشفياتها، متابعا يتم التدريب المستمر على رأس الأطباء وباقي الطاقم الطبي.





وأكد"مصطفى"، أنه يوجد 371 مستشفى اوفر على مستوى الجمهورية للمشاركة في المبادرة، 11 منهم مازالوا في العزل، منوها إلي أن وجود إلتزام وتعامل أكثر في الحالات العاجلة، هذا الأمر الأكثر أولوية.



