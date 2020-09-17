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تعليم

20 سبتمبر.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:10 م
خدمات طبية
خدمات طبية
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محمود زيدان
أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة  كفر الشيخ، استعداد الجامعة لبدء توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين من قبل مكتب التنسيق الرئيسى للالتحاق بكلياتها ضمن طلاب المرحلتين "الأولى- الثانية - التحويلات" والمعهد الفنى للتمريض فى العام الجامعى 2021/2020، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر الحالي.

وأوضح د. دسوقي أن الطالب يسجل من خلال الرابط :  http://student.kfs.edu.eg/ misclinic ومنه إلي صفحة التسجيل لحجزموعد توقيع الكشف الطبي ويتم تحديد موعد الكشف الطبي للطالب، وتظهرللطالب استمارة الكشف الطبي ويقوم الطالب بملء الاستمارة الخاصة به إلكترونيا يتم طباعتها ولصق صورة شخصية ٤*٦ ثم يتوجه الطالب للجامعة في الموعد المحدد له بمدرج فؤاد بدر ومعه بطاقة الترشيح الخاصة به . 

وكلف رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب باستقبال الطلاب الجدد والإشراف على سير الإجراءات وتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي.

كما وجّه رئيس الجامعة بتعدد عيادات الكشف الطبي وتخصيص أماكن مغطاة لإستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم وتقديم  التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى إنشاء ملف صحى للطلاب الجدد طوال سنوات دراستهم فى الجامعة،مؤكدا أهمية توقيع الكشف الطبى للطلاب لضمان سلامتهم وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم .

وشدد رئيس الجامعة بالالتزام بالإجراءات الصحية وتنفيذ التدابير الوقائية والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية ومعايير السلامة التي اتخذتها الجامعة والتزاما وتنفيذا بتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.

ووجه بضرورة التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي وتوفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة للأشخاص والمستخدمة فى تطهير الأماكن والأجهزة حفاظًا على سلامة الطلاب والموظفين .

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