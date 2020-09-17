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حوادث

الأمن يضبط المتهمين بخطف شاب بسبب خلافات مالية في الجيزة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في تحرير شاب اختطفه شخصان بسبب الخلافات المالية بمنطقة العجوزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من تاجر أفاد باختطاف نجله على يد مجهولين، وعلى الفور شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة تحرير الشاب المختطف.

ونجحت فرق المباحث في تحديد هوية المختطفين، حيث تبين من التحريات أن المتهمين بخطف الشاب تاجرين ونشبت بينهما وبين والد الشاب خلافات مالية قاموا على أثرها بتنفيذ جريمتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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