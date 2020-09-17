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الزراعة توضح طرق الاستفادة من مياه الأمطار بـ مطروح .. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:37 م
محمد القرش
محمد القرش
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شيرين عادل
قال  الدكتور محمد القرش ، المتحدث ب اسم وزارة الزراعة ،  إنهم يولون اهتمامأ كبيرأ بملف المياه بالإضافة للتوسعات الأفقية والرأسية . 

وأوضح   "   القرش" ، خلال  مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،   أن وزارة الزراعة تعظم الاستفادة وكفاءة استهلاك المياه ووحدة الأراضى . 

وأشار  إلى أن  منطقة مطروح من أهم المناطق التى تحتاج جهودا كبيرة فى مجال الزراعة ،  لافتأ إلى أن الوزارة قامت ب إنشاء عدد من الخزانات فى مطروح والتى تحصد مياه الأمطار بشكل مستمر.

ولفت  إلى أن  الوزارة تقوم ب تدريب المزارعين لاستنباط نظم انتاجية حديثة تساعدهم على تعظيم الانتاجية من التين الزيتون. 
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