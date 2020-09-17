الزراعة توضح طرق الاستفادة من مياه الأمطار بـ مطروح .. فيديو

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث ب اسم وزارة الزراعة ، إنهم يولون اهتمامأ كبيرأ بملف المياه بالإضافة للتوسعات الأفقية والرأسية .





وأوضح " القرش" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن وزارة الزراعة تعظم الاستفادة وكفاءة استهلاك المياه ووحدة الأراضى .





وأشار إلى أن منطقة مطروح من أهم المناطق التى تحتاج جهودا كبيرة فى مجال الزراعة ، لافتأ إلى أن الوزارة قامت ب إنشاء عدد من الخزانات فى مطروح والتى تحصد مياه الأمطار بشكل مستمر.





ولفت إلى أن الوزارة تقوم ب تدريب المزارعين لاستنباط نظم انتاجية حديثة تساعدهم على تعظيم الانتاجية من التين الزيتون.