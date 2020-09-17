AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

29 محكمة ابتدائية تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لـ النواب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:02 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
Advertisements
عمرو خليفة:

أغلقت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها في الخامسة عصرا وذلك في نهاية اليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس النواب؛ والذي يستمر حتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا؛ لاستقبال أوراق راغبي الترشح لمجلس النواب، للنظام الفردي، ويكون تقديم القوائم في 4 محاكم على مستوى الجمهورية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا.


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المحاكم الابتدائية المختصة بكل محافظة لتلقي طلبات الترشح في النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب، وجاءت كالتالي:


1- محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتختص بتلقي طلبات دوائر أقسام الساحل وروض الفرج والزاوية الحمراء «زاوية حمراء وشرابية» والزيتون والأميرية وحدائق القبة ومدينة نصر «أول مدينة نصر وثان مدينة نصر ومصر الجديدة» والتجمع الخامس «النزهة والشروق وبدر والتجمع الأول والتجمع الخامس والقطامية» والسلام «قسم أول وثان» وعين شمس والمطرية والمرج.


2- محكمة جنوب القاهرة، وتختص بتلقي طلبات دوائر أقسام الجمالية «منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي» وعابدين «الوايلي والظاهر والأزبكية وعابدين وقصر النيل» والسيدة زينب «السيدة زينب والدرب الأحمر» والخليفة «الخليفة والمقطم» ومصر القديمة والبساتين «البساتين ودار السلام» والمعادي وحلوان «المعصرة وحلوان و15 مايو والتبين».


3- محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


4- محكمة بورسعيد الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


5- محكمة الإسماعيلية الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


6- محكمة السويس الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


7- محكمة شمال بنها الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


8- محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


9- محكمة جنوب المنصورة الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


10- محكمة دمياط الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


11- محكمة كفر الشيخ الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


12- محكمة غرب طنطا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


13- محكمة شبين الكوم الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.



14- محكمة شمال دمنهور الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


15- محكمة جنوب الجيزة، الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لأقسام، الجيزة «الجيزة والدقي والعجوزة» ومركز أبو النمرس «أبو النمرس والحوامدية» والبدرشين «البدرشين والعياط» والصف وأطفيح وبولاق الدكرور والعمرانية «العمرانية والطالبية» وقسم أول أكتوبر «الأهرام وحدائق الأهرام وأول أكتوبر وثان أكتوبر وثالث أكتوبر وأول الشيخ زايد وثان الشيخ زايد والواحات البحرية».


16- محكمة شمال الجيزة الابتدائية وتتلقى طلبات الترشح لأقسام، أمبابة وكرداسة والوراق «أوسيم والوراق» ومنشأة القناطر.


17- محكمة الفيوم الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


18- محكمة بني سويف الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


19- محكمة المنيا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


20- محكمة شمال أسيوط الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


21- محكمة سوهاج الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


22- محكمة قنا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


23- محكمة الأقصر الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


24- محكمة أسوان الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


25- محكمة مرسي مطروح الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


26- محكمة الوادي الجديد الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


27- محكمة البحر الأحمر الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


28- محكمة شمال سيناء الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


29- محكمة جنوب سيناء الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، المستندات المطلوبة للترشح بنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن تقديم المرشح أو وكيلة طلب الترشح للجنة المختصة في المحكمة الابتدائية، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بـ قاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وصورة من بطاقة الرقم القومي وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها.


وبالنسبة للقوائم يكون نفس المستندات، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.


كما يقدم المترشح أو ممثل القائمة ما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك تقديم تقرير طبي خلال الفترة المحددة لتلقي طلبات التشرح متضمن نتيجة الكشف الطبي لكل مترشح في النظامين وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات صادرًا عن المستشفيات والمعامل المبينة بقرار الهيئة، كذلك تقديم إقرار رفق طلب الترشح بعدم صدور أحكام ضده.


وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

حضور قوي للمرأة والمسيحيين.. ننشر شروط القوائم الانتخابية للترشح لمجلس النواب

إثبات صفة الفلاحين والعمال وشهادة فتح حساب بنكي.. الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لـ مجلس النواب

مجلس النواب 2021.. الوطنية للانتخابات تعلن شروط القوائم الانتخابية.. 50% من المقاعد للمرأة.. 16 للشباب و10 من ذوي الاحتياجات الخاصة و24 من المسيحيين.. وللممثل الحق في التعديل

غدا إعلان النتيجة النهائية للشيوخ.. والخميس فتح باب الترشح لمجلس النواب

غدا .. الوطنية للانتخابات تعلن فتح باب الترشح لمجلس النواب

ترشيحاتنا

الأهلي ضد المقاصة.. الحكام تفاضل بين الحنفي ومحمد عادل لإدارة اللقاء

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

فريق كارتيرون الجديد.. 7 معلومات عن نادي التعاون السعودي

عادة ليلية تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

كارتيرون يصل الدوحة لقيادة التعاون السعودي

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة.. النظارات تقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا

بإطلالة شبابية.. أصالة بملابس تكشف جمالها على إنستجرام

عقب تحريرهم من جانب المخابرات.. محافظ مطروح يستقبل المصريين الـ6 العائدين من ليبيا |صور