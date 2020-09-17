29 محكمة ابتدائية تغلق أبوابها في نهاية اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح لـ النواب

أغلقت 29 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها في الخامسة عصرا وذلك في نهاية اليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس النواب؛ والذي يستمر حتى السبت ٢٦ سبتمبر الجاري من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا؛ عدا اليوم الأخير حتى ٢ عصرا؛ لاستقبال أوراق راغبي الترشح لمجلس النواب، للنظام الفردي، ويكون تقديم القوائم في 4 محاكم على مستوى الجمهورية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لدائرة قطاع القاهرة وجنوب الدلتا، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية لدائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية لدائرة قطاع شرق الدلتا، ومحكمة شرق الإسكندرية لدائرة قطاع غرب الدلتا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أسماء المحاكم الابتدائية المختصة بكل محافظة لتلقي طلبات الترشح في النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب، وجاءت كالتالي:

1- محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وتختص بتلقي طلبات دوائر أقسام الساحل وروض الفرج والزاوية الحمراء «زاوية حمراء وشرابية» والزيتون والأميرية وحدائق القبة ومدينة نصر «أول مدينة نصر وثان مدينة نصر ومصر الجديدة» والتجمع الخامس «النزهة والشروق وبدر والتجمع الأول والتجمع الخامس والقطامية» والسلام «قسم أول وثان» وعين شمس والمطرية والمرج.

2- محكمة جنوب القاهرة، وتختص بتلقي طلبات دوائر أقسام الجمالية «منشأة ناصر والجمالية وباب الشعرية والموسكي» وعابدين «الوايلي والظاهر والأزبكية وعابدين وقصر النيل» والسيدة زينب «السيدة زينب والدرب الأحمر» والخليفة «الخليفة والمقطم» ومصر القديمة والبساتين «البساتين ودار السلام» والمعادي وحلوان «المعصرة وحلوان و15 مايو والتبين».

3- محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

4- محكمة بورسعيد الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

5- محكمة الإسماعيلية الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

6- محكمة السويس الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

7- محكمة شمال بنها الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

8- محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

9- محكمة جنوب المنصورة الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

10- محكمة دمياط الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

11- محكمة كفر الشيخ الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

12- محكمة غرب طنطا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

13- محكمة شبين الكوم الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

14- محكمة شمال دمنهور الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

15- محكمة جنوب الجيزة، الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لأقسام، الجيزة «الجيزة والدقي والعجوزة» ومركز أبو النمرس «أبو النمرس والحوامدية» والبدرشين «البدرشين والعياط» والصف وأطفيح وبولاق الدكرور والعمرانية «العمرانية والطالبية» وقسم أول أكتوبر «الأهرام وحدائق الأهرام وأول أكتوبر وثان أكتوبر وثالث أكتوبر وأول الشيخ زايد وثان الشيخ زايد والواحات البحرية».

16- محكمة شمال الجيزة الابتدائية وتتلقى طلبات الترشح لأقسام، أمبابة وكرداسة والوراق «أوسيم والوراق» ومنشأة القناطر.

17- محكمة الفيوم الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

18- محكمة بني سويف الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

19- محكمة المنيا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

20- محكمة شمال أسيوط الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

21- محكمة سوهاج الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

22- محكمة قنا الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

23- محكمة الأقصر الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

24- محكمة أسوان الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

25- محكمة مرسي مطروح الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

26- محكمة الوادي الجديد الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

27- محكمة البحر الأحمر الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

28- محكمة شمال سيناء الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

29- محكمة جنوب سيناء الابتدائية وتتلقي طلبات الترشح لجميع دوائر المحافظة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، المستندات المطلوبة للترشح بنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، والتي تتضمن تقديم المرشح أو وكيلة طلب الترشح للجنة المختصة في المحكمة الابتدائية، وإيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، وشهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد بأن طالب الترشح مقيد بـ قاعدة بيانات الناخبين، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر وبيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وصورة من بطاقة الرقم القومي وأسطوانة مدمجة تتضمن صورة ملونة من بطاقة الرقم القومي وشهادة الخدمة العسكرية أو ما يفيد بالإعفاء منها.

وبالنسبة للقوائم يكون نفس المستندات، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، وبإيصال إيداع مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدا، ومائة ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعد.

كما يقدم المترشح أو ممثل القائمة ما يفيد بفتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، وليقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، كذلك تقديم تقرير طبي خلال الفترة المحددة لتلقي طلبات التشرح متضمن نتيجة الكشف الطبي لكل مترشح في النظامين وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات صادرًا عن المستشفيات والمعامل المبينة بقرار الهيئة، كذلك تقديم إقرار رفق طلب الترشح بعدم صدور أحكام ضده.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.



