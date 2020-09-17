AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:58 م
طريقة عمل سلكة ستيك
طريقة عمل سلكة ستيك
Advertisements
نهى هجرس
يعد الستيك من أفضل قطع اللحم، ويفضلها العديد من الأشخاص لأحتوائها على مذاق لذيذ وناعم، وبمكن إضافة العديد من النكهات، وتقديمها بطرق مختلفة.

ولذلك نقدم لكم طريقة عمل سلطة ستيك خطوة بخطوة

المكونات
ستيك  شرائح
ملح وفلفل 
ثوم  فصوص
جزر  جوليان
كرنب ابيض  جوليان
فلفل حلو  جوليان
جرجير 
خس 

الدريسينج
صويا صوص 
زيت زيتون 
سكر 
سمسم 
ليمون 


طريقة تحضير سلطة ستيك
* يتبل الاستيك بالملح والفلفل

* يسفع الاستيك على الجريل مع فصوص الثوم من الجانبين

* يرص الجرجير، الخس، الفلفل الحلو، والجزر في طبق التقديم

* يقطع الاستيك شرائح ويرص في طبق التقديم

* يضاف الدريسينج، وتقدم

الدريسينج

* تخلط جميع المكونات معا على النار، مع التقليب حتى يذوب السكر


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لعشاق السى فود.. طريقة تحضير النودلز بالجمبرى

الجرجير بالبنجر .. طبق سلطة فاخر يرفع المناعة ويحارب السرطان

طريقة عمل ستيك بالبصل وصوص الجريفي

طريقة عمل سلطة مشكلة بالرمان للشيف الشربيني.. فيديو

طريقة عمل ساندوتش هوت دوج.. فيديو

فى 10 دقائق.. حضري النودلز بالجمبري

ترشيحاتنا

رغم رحيله إلى بيراميدز.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات.. إنشاء البوابة المصرية للعمرة.. وإقامة مشروعات للإنتاج الحيواني.. إقامة مجتمع عمراني جديد بالقاهرة

عائق وحيد أمام الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي.. عمرو ربيع ياسين يوضح

عادة ليلية تشير للإصابة بـ سرطان البروستاتا

حماية المستهلك يطلق حملة استدعاء لسيارات مرسيدس CLA class،A CLASS،B CLASS

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا