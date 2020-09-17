طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

يعد الستيك من أفضل قطع اللحم، ويفضلها العديد من الأشخاص لأحتوائها على مذاق لذيذ وناعم، وبمكن إضافة العديد من النكهات، وتقديمها بطرق مختلفة.









المكونات

ستيك شرائح

ملح وفلفل

ثوم فصوص

جزر جوليان

كرنب ابيض جوليان

فلفل حلو جوليان

جرجير

خس





الدريسينج

صويا صوص

زيت زيتون

سكر

سمسم

ليمون









طريقة تحضير سلطة ستيك

* يتبل الاستيك بالملح والفلفل





* يسفع الاستيك على الجريل مع فصوص الثوم من الجانبين





* يرص الجرجير، الخس، الفلفل الحلو، والجزر في طبق التقديم





* يقطع الاستيك شرائح ويرص في طبق التقديم





* يضاف الدريسينج، وتقدم





الدريسينج





* تخلط جميع المكونات معا على النار، مع التقليب حتى يذوب السكر







