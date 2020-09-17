القوات المسلحة توجه ضربة كبيرة لتجار المواد المخدرة بجنوب سيناء .. تفاصيل





قامت عناصر من قوات حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميدانى والشرطة المدنية خلال شهر سبتمبر الجارى بتنفيذ دورية للبحث والتفتيش والقضاء على 146 من مزارع الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـرًا لطبيعتهـا الطبوغرافية .





وأسفرت الدورية عن ضبط 141 طن من البانجو الجاف ، و530 كيلو جرام من بذور البانجو ، و(1155 كيلو جرام من بذور الخشخاش ، و12 طن من بودرة البانجو و80 طن من مخدر الهيدرو الجاف ،





كما تم ضبط (175 كيلو جرام من بودرة الحشيش المخدر

و(203 ) فرش حشيش ، و(43) كيلو جرام من الحشيش المصنع والمفروم .





بالإضافة إلى ضبط ميزانين لقياس أوزان المواد المخدرة ، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين .





هذا وتواصل قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية .



