برنامج جديد لـ لميس الحديدي على قناة ON قريبا.. تفاصيل

وكانت قد نشرت الإعلامية لميس الحديدى تويتة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وقالت: "شكرا لقناة "الحدث" وكل القائمين عليها والعاملين بها على عام قضيته بينهم، قدمت فيه تجربة عزيزة على قلبي برنامج "القاهرة الأن"، العربية الحدث-بكل صدق- هي القناة الإخبارية الأهم إقليميًا ليس فقط لما تمتلكه من إمكانات التغطية الحديثة وأدواتها".









وتابعت: "و لكن -و هو الاهم- لما تضمه من كوادر صحفية وتلفزيونية تعشق المهنة وتفاني ان تقدم الافضل والاكثر دقة لمشاهديها مهما كانت الصعوبات. لكل هؤلاء شكرا ، فخورة إنني كنت واحده منكم، وشكر متصل لجمهور الحدث الواسع في أرجاء الوطن العربي".





أضافت: "أغادر الحدث ولا أغادر الأصدقاء فيها.و انتظروني قريبا في تجربة صحفية وتلفزيونية جديدة، أعود بها للشاشات المحلية وكلي شوق".