برفقة لميس الحديدى وهالة صدقى.. بوسي شلبى تطل على متابعيها

نشرت الإعلامية بوسى شلبى، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".
وظهرت بوسي شلبي برفقة لميس الحديدى والفنانة هالة صدقى.
وجائت تعليقات متابعيها كالتالى: "قمرات.. إيه الرحلة اللى فيها الناس دى كلها".
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وتقدم الإعلامية بوسي شلبي برنامج "أحلى النجوم" والذي يذاع على قناة "المحور"، وتستضيف من خلاله كوكبة من أبرز نجوم الفن للتحدث عن أعمالهم.
وكانت بوسي شلبي حرصت على دعم الفنانة ريم البارودي ومذيعي قناة "النهار" أثناء تواجدهم بنقابة الإعلاميين لحل الأزمة الخاصة بهم.