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أخبار العالم

فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:22 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
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قسم الخارجي
أعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 10593 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال 24 ساعة، ليصبح أعلى معدل إصابات يومي. 

كما سجلت الصحة الفرنسية 50 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 31 ألفا و95 وفاة. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن الحياة الطبيعية لن تعود في العالم، قبل عام 2022. 

وقالت نائبة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون البرامج، سوميا سواميناثان: "من غير المرجح أن تعود الحياة لطبيعتها مثل ما كانت عليها قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، قبل عام 2022". 


وأضافت أن: "يتخيل الناس أنه سيكون لدينا لقاحات للعالم بأسره في يناير المقبل، وأن الأمور ستبدأ في العودة إلى طبيعتها، لكن هذا التفكير مجرد خيال وليس واقعيا". 

وذكرت أن: "نحتاج إلى أن يكتسب 60٪ إلى 70٪ من سكان العالم مناعة ضد الفيروس قبل أن نبدأ في رؤية انخفاض كبير في انتقال هذا الفيروس". 

وشددت على أن الحصول على اللقاح لا يعني المناعة المطلوبة لفترة طويلة
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