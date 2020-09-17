محافظ مطروح: مصر لم ترضخ لطلبات العناصر الإجرامية في ليبيا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مصر لم ترضخ لطلبات العصابات والعناصر الإجرامية التي قامت باختطاف المصريين في ليبيا.





وتابع شعيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إنه تم إختطاف المصريين من قبل عصابات إجرامية بحثا عن الفدية والمال.

كما أكد، شكره للدولة المصرية وأجهزتها القيادية وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحركه السريع لحماية أبناء وطنه فور علمه بواقعة اختطاف 6 من المصريين في ليبيا وهم في طريق عودتهم إلى وطنهم مصر.





ونوه إلى أن ما اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات سريعه في قضية المختطفين في ليبيا كان له أكبر الأثر في الإسراع في عودة المصريين المختطفين سالمين إلى أرض الوطن.