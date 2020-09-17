ننشر أسماء مرشحي اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في المنوفية

تقدم 102 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب في محافظة المنوفية، خلال اليوم الأول لفتح باب الترشح، أمام اللجنة المخصصة لاستقبال أوراق الترشيح برئاسة المستشار إبراهيم أبو زهرة





وتقدم للترشح عن دائرة الباجور كل من، محمود البرعي مستقبل وطن رمز الكتاب، نور ناشي الشعب الجمهوري رمز الصاروخ، محمد سعيد عفيفي رمز الحصان مستقل، أحمد رزق الصقر، عادل الصعيدي رمز الأسد، مشيرة همام رمز الفراشة، محمد عادل علي ساعة اليد، عادل لبيب رمز الكف، أنور خاط الشمعة، أحمد السبكي رمز المدفع، وائل بركات رمز السفينة، عمرو سمير ذكي رمز التمساح، حاتم صبحي نصار رمز أتوبيس، خالد محمد إبراهيم رمز النجفه، هاني أحمد سلامة رمز الغزال، محمد صلاح عبد المعطي رمز الفيل.





وتقدم في دائرة أشمون كل من، صابر عبد القوي مستقبل وطن رمز الكتاب، عصام يس مستقبل وطن رمز القلم، محمد فتحي خلاف رمز الحصان، صبحي المنوفي رمز الأسد، مصطفى أحمد جمعة رمز ساعة اليد، عاطف عابدين رمز طائرة هليكوبتر، حاتم مجلع رمز مدفع، عبد الهادي فتحي عبد الهادي رمز سيارة نقل، السيد فتحي بدوي رمز الكف، وائل حسين علام رمز الصقر، مؤنس ربيع رمز الأتوبيس، شندي محمود شندي رمز عنقود العنب، محمود فرج القاضي رمز زهرة عباد الشمس.





وفِي دائرة تلا والشهداء تقدم كل من، ابراهيم يحيي خليف رمز الكتاب، كريم طلعت السادات رمز القلم، عبد الحفيظ ذكي عبد الحفيظ رمز الأسد، منتصر محمد عبد الخالق رمز الحصان، علاء حسين عبد الواحد رمز المدفع، محمد شوقي الصياد رمز الصقر، ولاء سليمان الشيخ رمز التمساح، حمدي عبد الله عبد الحفيظ رمز الفيل، ايهاب محمد علم الدين رمز الكف، حسام حسان عبد الحليم رمز جرار زراعي، مجدي حافظ موسي رقم رمز طائرة هليكوبتر، وائل شاهين ابو زيد رمز الديك، مديح فريد بقوش رمز الاتوبيس، عبد الحميد الشيخ رمز سماعة الطبيب، محمد عبد الغني ابو احمد رمز السفينة، محمد محمد شرشر رمز الشمعة، عبد المجيد راضي رمز دراجة نارية، عاطف كمال مرعي رمز ساعة اليد، أحمد ابو بكر رمز نجفة، أمير السعدني رمز المنشار.





وفِي دائرة سرس الليان ومنوف والسادات تقدم كل من، أيمن معاذ مستقبل وطن رمز الكتاب، أحمد أبو زيد مستقبل وطن رمز القلم، أسامة شرشر مستقل رمز ساعة اليد، أحمد رشاد خالد مستقل رمز الأسد، أشرف صبحي عبد المطلب مستقل رمز الصقر، محمود ريش مستقل رمز الحصان، الأمير عبد القوي الجزار مستقل رمز المدفع، محمد فوزي مصيلحي مستقل رمز الأتوبيس، إبراهيم الميهي مستقل رمز الكف، علاء أحمد عبد السلام حزب الحرية رمز الشمس، أحمد السيد حسن مستقل رمز التمساح، محمد توفيق عرفة مستقل بندقية الصيد.





كما تقدم عن دائرة شبين الكوم كل من، أحمد حجازي مستقبل وطن رمز الكتاب، خالد راشد المصري الديمقراطي رمز القطار، ماجد أبو الخير مستقبل وطن قلم، العناني حمودة الشعب الجمهوري الصاروخ، حسين صبري مستقل رمز الأسد، إيهاب محمد حجازي مستقل عنقود العنب، أحمد نبيل مدين مستقل ساعة اليد، محمد عبد السميع عبد الهادي، مستقل شمعة، صلاح مجدي عبد العزيز مستقل مدفع، جمال عبد الستار حزب الحرية رمز الشمس، السيد إبراهيم السرساوي مستقل حصان، أحمد يسري عبيد مستقل نجفة، عادل محمد الفيومي مستقل تمساح، وجدي عبد الحميد صقر مستقل الكف، محمد سالم بركات مستقل رمز الصقر، عبد الحميد محمود الصباغ مستقل غصن الزيتون، يوسف عبد الجواد يوسف مستقل رمز المكتب، مصطفى عبدالسلام مستقل سفينة، هاني مصطفى أحمد خضر مستقل رمز الهدد.



