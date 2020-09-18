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اقتصاد

بقيادة البنك الأهلي.. تحالف مصرفي لتمويل إنشاء محطة بميناء الإسكندرية بـ 5.6 مليار جنيه

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

قاد البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ووكيل الضمان وبنك الحساب، ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالي مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفي يضم بنك مصر والبنك التجاري الدولي كمرتبين رئيسيين أوليين.


قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية العريق الذي يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، من خلال المحطة الجديدة التي تستوعب 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط، وأكد على أن البنك الأهلي المصري دائما ما يلعب دورًا رائدًا في دعم ومساندة المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.


وأشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلى أن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحري حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلي زيادة سرعة معدلات التداول وإضافة ساحات تخزينية جديدة بالميناء، كما أشاد بالجهود المبذولة من البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة والتعاون فيما بينهم لمنح التمويل شاد يحي تتتنهنوذلك من خلال فرق عمل محترفة ومدربة من العاملين في القطاعات المعنية ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل ، مما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على تحقيق التكامل لرفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.


وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، ان التمويل ينقسم لشريحتين الأولي بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالي قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عام وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه. 


جدير بالذكر أن الشركة قامت بصرف مبلغ 400 مليون جنيه من مواردها الذاتية على المشروع وبلغت نسبة التنفيذ للأعمال الإنشائية 23% حاليا، حيث تم بدء العمل بالمشروع منذ 5 أشهر، وتبلغ مدة التنفيذ عامين، على ان يقوم المساهمون باستكمال ضخ باقي رأس المال اللازم ليصل الى 2 مليار جنيه على مدار تلك المدة لتنفيذ المشروع.

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