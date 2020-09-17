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أخبار العالم

عقب إنشاء محور باسمه.. من هو شينزو آبي "صديق مصر" الوفي

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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شريف سيد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بتنفيذ محور مروري جديد يربط محور الشهيد بطريق السويس، على أن يطلق عليه اسم "محور شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق، مع تنظيم تلك المنطقة وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور، وتحويل خطوط كهرباء الضغط العالي بالمنطقة من هوائية إلى أرضية.

وكان الرئيس السيسي قرر إطلاق اسم شينزو آبي على المرحلة الثالثة الجديدة التى سيتم إنشاؤها فى المجمع العلمى. 

وأعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وجميع أفراد حكومته، الاستقالة رسميا، وفقا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية الحكومية.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، تمهد استقالة أطول رؤساء وزراء اليابان، أمام خليفته؛ لتولي السلطة. وذلك بعدما أعلن "آبي"، البالغ من العمر 65 عاما، الشهر الماضي، أنه سيترك المنصب؛ بسبب مشاكل صحية.

ولد شينزو آبي عام 1954، وشغل منصب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني السابق، وانتخب في عام 2006 كرئيس للحزب ليستقيل في عام 2007، ويتولى منصب رئاسة الوزراء في عام 2012. 

وأعلن شينزو آبي الاستقالة من منصبه بسبب معاناته من نوبة جديدة من التهاب القولون التقرحي، واعتذر للمواطنين من أعماق قلبه عن الاستمرار في منصبه. 
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