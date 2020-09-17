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محافظات

في اللحظات الأخيرة| وقف زواج طفلين قبل الدخلة بدقائق في سوهاج

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:51 م
زواج طفلين- ارشيفية
زواج طفلين- ارشيفية
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سوهاج _ أنغام الجنايني
تمكن خط نجدة الطفل، مساء اليوم الخميس، من إيقاف زواج طفلين ليلة دخلتهما، بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى خط نجدة الطفل (1600) بلاغًا بسرعة التدخل لوقف إتمام زواج الطفلة "ف"، 15عامًا، من الطفل "م"، 17 عامًا، ويُقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج.

وبالتنسيق مع اللجنة العامة للطفل بسوهاج واللجنة الفرعية بمركز المنشاة، واستدعاء والد الزوج القاصر ووالد الطفلة القاصر بمركز الشرطة التابعين له، تم أخذ التعهدات اللازمة عليهما بعدم إتمام زواجهما إلا بعد بلوغهما السن القانوني، إلا أن العريس القاصر لم يمتثل للقانون، ولم يثنيه استدعاء والده ووالد العروس.

ولم يكن هذا على رغبة منه، فتوجه للكوافير بدائرة المركز، لاستلام العروس والتوجه بها إلى منزل الزوجية لإتمام الزواج، ولكن تلقى خط نجدة الطفل بلاغًا بذلك، وعلى الفور تم استدعاء العريس بمركز الشرطة لأخذ التعهد اللازم عليه وعرضه على النيابة المُختصة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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