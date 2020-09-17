AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:50 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
محمد رشاد
أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن الأبيض لم يستقر حتى الآن على اسم المدير الفني الجديد الذي سيتولى قيادة الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وفسخ باتريس كارتيرون تعاقده مع الزمالك بعد تسديده قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بينهما، قبل ساعات من توليه المهمة رسميًا في نادي التعاون السعودي.

وأضاف خالد الغندور خلال تقديمه برنامجه "زملكاوي" المُذاع عبر قناة "الزمالك": "التفاصيل المتواجدة لديٌ، فيريرا المساعدين الذين كانوا متواجدين معه وقت تواجده في الزمالك من قبل لم يعملوا معه، اسمه مطروح لتدريب الزمالك ولكن الأهم هم مساعديه".

تابع: "لو قمنا بمقارنة فيريرا بإمكانياته وتاريخه على مستوى العالم فكارتيرون بالنسبة له مدرب عادي جدًا، ولكنه حقق معنا نجاحات، وفيريرا وباتشيكو أيضًا من الأسماء المرشحة لتدريب نادي الزمالك".

استكمل: "قد يكون الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد يوم السبت أو الأحد المقبل، والتصور لدى مجلس الإدارة أن يتواجد المدرب الجديد الإثنين المقبل ليًلا، ليحضر مباراة طنطا لكي يشاهد بعينه فريق الزمالك".

أوضح: "كارتيرون قال في أحد المواقع إنه تعامل معاملة سيئة أثناء رحيله؟، هو رحل بصورة سيئة للغاية، وكان من المفترض أن ينهي تعاقده مع الزمالك ويرسل الشرط الجزائي قبل سفره وهذا ما وعد به، وهو في الفندق استخدم سيارة الزمالك، رغم أنه نهى تعاقده مع النادي، (ما تطلب أوبرا أو تأجر سيارة!)، هل الزمالك مطالب يوصلك للمطار؟".

اختتم: "كارتيرون طلب أن يأتي أحدًا من الزمالك للفندق لكي يأخذ الشرط الجزائي، ورحل دون أن يدفع الشرط، ولكن الزمالك لديه القدرة أن يأخذ الأموال".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوبر وبرادلي وفيريرا الأبرز.. تعرف على باقي المرشحين لخلافة كارتيرون

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

مدرب الزمالك يعتذر عن استكمال مشواره مع الفريق بعد رحيل كارتيرون

الزمالك مستهدف.. مرتضى منصور يتلقى رسالة من مسئول بالمخابرات القطرية

بعد رحيل كارتيرون.. مرتضى منصور يكشف حقيقة عودة فيريرا لتدريب الزمالك

أبرزهم فيريرا وديسابر.. قبل إعلان المدير الفني للزمالك.. تعرف على أبرز المرشحين لخلافة كارتيرون

ترشيحاتنا

ضبط مرتكبى واقعة ضرب شاب بـ"بلطة" بالدقهلية

فيديوجراف.. تفاصيل خلاف محمد رمضان مع أحمد الفيشاوي وزوجته

محمود رزق: حزين لهذا السبب.. واحمد فتحي لم يتركني لحظة عقب الإصابة

مسئول أمريكي يكشف الخليفة المحتمل للرئيس الفلسطيني أبو مازن

مولودة على متن الطائرة| مصر للطيران تهدي طفلة تذاكر مجانية مدى الحياة.. فيديو

الجوازة اتقلبت جنازة| مصرع وإصابة 8 في تصادم بحفل زفاف بالشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل