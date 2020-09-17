AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 141 حالة جديدة بـ كورونا.. و19 وفاة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج  609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 87158 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19  حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و 5715 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا.. الصحة تجيب

شاهد.. مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة مجانا بـ بني سويف

عداد كورونا فى مصر.. الصحة: 85771 مصابا.. و26691 شفاء.. و4120 وفيات.. تسجيل 928 إصابة جديدة اليوم

عداد كورونا .. 87172 مصابا .. 27868 متعافيا .. 4251 وفاة .. وتسجيل 698 حالة إيجابية.. و63 وفاة جديدة

بشرى سارة.. وزيرة الصحة: الموجة الأولى لفيروس كورونا لن تعود مجددا

مدير مستشفى النجيلة: بتر الاعضاء ليس من مضاعفات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON

تصرف من أحمد العوضي تسبب في صراخ منى الشاذلي على الهواء

الجوازة اتقلبت جنازة| مصرع وإصابة 8 في تصادم بحفل زفاف بالشرقية

لمدة 3 أشهر.. التضامن: صرف منحة قدرها 500 جنيه لمشرفات الحضانات.. فيديو

لأول مرة في مصر.. تفاصيل عملية جراحية لـ فرخة تكلفت 7 آلاف جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتعرفها.. شاهد| دينا الشربيني بماكياج يغير ملامحها في أحدث ظهور

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل