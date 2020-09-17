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أخبار البلد

مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح : يوضح سبب الإصابة المتكرر بـ الانفلونزا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:48 م
الدكتور مصطفي محمدي،
الدكتور مصطفي محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح
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محمد غالي

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، أن هناك ثلاثة أنماط من فيروس الأنفلونزا الموسمية  A ,B ,C.

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وأكد المحمدي، ان فيروسات الانفلونزا تتفرع من النمط A الي أنماط فرعية اخري  عديدة، اضاف انه يعد هذا النمط من فيروس الانفلونزا الأخطر إذ انه وحده قد يتسبب في جوائح وتفشيات بالملايين.


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وأوضح مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح ، ان فيروسات الانفلونزا تنقسم من النمط B الي فئتين فقط أو سلالتين وليس له أنماط فرعية.

 

وأفاد المحمدي، ان النوعين من فيروسات الأنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئة و التفشيات لهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO علي منتجي اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الانفلونزا ضمن اي لقاح للانفلونوا الموسمية.

 

وأضاف مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، ان النمط الثالث من فيروسات الانفلونزا الموسميه C فقد وجد أنه لا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة مما دعي إلي عدم جدوى إدراجه ضمن سلالات التطعيم .

 

وأشار إلى أن ذلك سبب تكرار الإصابة بالأنفلونزا لنفس الشخص في نفس الموسم أكثر من مرة مع اختلاف نوع الفيروس أو السلالة في كل مرة وكذلك يفسر لنا سبب ظهور أعراض الأنفلونزا الخفيفة في بعض الأحيان رغم تلقي اللقاح .

 

وبدأت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، فى توفير لقاح الأنفلونزا بالشركة و11 فرعا لها على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيها.

 

 ويتوفر المصل بداية من اليوم، هو اللقاح الرباعي ويتم إعطاؤه للأشخاص من عمر 3 سنوات، وفي مقر وفروع الشركة و يشمل المصل الرباعي 4 سلالات من الفيروس الموسمي. 

 

يأتى توفير اللقاح الخاص بأنفلونزا فى إطار جهود الدولة لمواجهة الأنفلونزا بالتزامن مع جائحة كورونا مؤكدة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقوم بجهد كبير فى المساعدة فى تأمين احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات خاصة الحيوية.

 

ويعد اللقاح الخاص بأنفلونزا آمن وفعال وإنتاج حديث ويتم تخزينه فى فاكسيرا بأعلى تقنيات للحفاظ علية من التلف مشيرة إلى أن الكميات كبيرة وتكفى الجميع ولا داعي للتزاحم عليها.

مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح : يوضح سبب الإصابة المتكرر بـ الانفلونزا
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