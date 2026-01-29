أستاذة فلسفة سياسية: الفلسفة تنمي القدرات والمهارات لدى الأفراد لتحليل الموضوعات وقراءة ما بين السطور

أكدت الدكتورة سهير عبد السلام أستاذ الفلسفة السياسية، أن علم المستقبليات يبدأ من دراسة التجارب السابقة في أي مجال ثم دراسة الوضع الحالي لاستشراف المستقبل.

وقالت سهير عبد السلام في حوارها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج " البعد الرابع " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" علوم المستقبل مهمة للغاية والفلسفة هي النظرة العامة والشاملة لمختلف العلوم في المجتمع ".



وتابعت سهير عبد السلام :" الفلسفة هي العلم الوحيد القادر على جمع أفكار مختلفة وضمها في منظومة واحدة تتنبأ بالمستقبل ".



واكمل سهير عبد السلام :" علم المستقبليات مرتبط بالفلسفة في النظرة التحليلية والمنهج النقدي ، والفلسفة تنمي القدرات والمهارات لدى الافراد لتحليل الموضوعات وقراءة ما بين السطور ".



ولفتت سهير عبد السلام :" يجب العمل على تنمية وعي الطفل بأهمية التعرف على العادات والتقاليد الخاصة بنا وتنمية الابتكار والتخطيط المستقبلي للأطفال.

