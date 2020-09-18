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منوعات

بعد اختطاف دام 38 عاما.. طفل صيني يعود شابا لأحضان والديه في الـ 40

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد 38 عامًا من الفراق والبحث والصلوات، عاد شمل والدين صينيين مسنين مع ابنهما المفقود بعد اختطافه.

كان الرجل البالغ من العمر 70 عامًا وزوجته أمضيا نحو أربعة عقود في الصلاة من أجل عودة طفلهما، الملقب بـ "جين شوي "، الذي اختطف من منزلهما في سن الثانية عام 1982.

تُظهر اللقطات العاطفية العائلة تنهار بالبكاء إلى أن تمكنوا أخيرًا من احتضان بعضهم البعض مرة أخرى اليوم بعد أن تعقبت الشرطة الابن بمساعدة قاعدة بيانات الحمض النووي الوطنية.

عاشت الأسرة من قرية نائية في مقاطعة شنشي بشمال غرب الصين حياة بسيطة وسعيدة قبل أن تتفكك جميعها في الساعة الأولى من يوم 12 مايو 1982، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأب "سو بينغدي" غادر المنزل في وقت سابق من ذلك اليوم لزيارة أحد أقاربه، اعتقد السيد سو أنه سيعود في الليل ، ولم يغلق المنزل بينما بقيت زوجته وطفلاه في المنزل.

لكن الأب لم يتمكن من العودة إلى المنزل بينما كانت الأم، تضع الأطفال في السرير، وفي الصباح الباكر،شعرت الأم بالرعب عندما وجدت أن ابنها "جين شوي" البالغ من العمر عامين ، والذي كان في نوم عميق بجانبها ، قد اختفى فجأة.

اتصلت السيدة هوانغ على الفور بزوجها والقرويين الآخرين حيث أمضوا بقية الليل في البحث عن الطفل الصغير، لكن الصبي الصغير لم يكن في أي مكان يمكن رؤيته، بعد رفضها الاستسلام ، بدأت العائلة في البحث عن طفلها الحبيب.

بدأ السيد سو بالذهاب إلى البلدات والمدن الأخرى على أمل العثور على أي معلومات حول اختطاف ابنه، بينما كان الرجل الفقير يسافر في الغالب سيرًا على الأقدام لتوفير المال ، وفي بعض الأحيان يقضي ساعات في المشي دون توقف.

أصيبت الأم بالحزن ، وبدأت تعاني من مشاكل عقلية ، مما زاد من الضغط على الأسرة المنكوبة، وعلى الرغم من أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا بعد فترة وجيزة من اختفاء جين شوي ، إلا أن الضباط لم يتمكنوا من حل القضية بسبب الموقع البعيد والمعلومات المحدودة.

بعد ما يقرب من 40 عامًا ، لا يزال الوالدان ذوي الشعر الفضي يصليان من أجل عودة ابنهما المفقود يومًا ما، وقال الأب للصحفيين في مقابلة في وقت سابق من هذا العام: "أمنيتي الأخيرة هي أن أرى ابني جين شوي مرة أخرى".

استجابت صلوات الوالدين أخيرًا عندما أبلغتهم الشرطة يوم الثلاثاء، فبعد مقارنة عينات الحمض النووي في قاعدة بيانات وطنية ، حدد الضباط مكان جين شوي ، وهو الآن رجل يبلغ من العمر 40 عامًا ، والمعروف باسم "لي غولين" لديه الآن عائلة خاصة به مع زوجة وولدين. يعيشون في مقاطعة هيبي ، على بعد 1104 كيلومترات (686 ميل) من والديه.

قال الأب غامر: انتظرت هذا اليوم 38 سنة. لم أكن أعتقد أنني سأقابل أحفادي أيضًا!.
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