AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبرزها الدوري الإسباني والألماني.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال آسيا والدوري الإسباني. 

ويعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد المباري والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ X شالكه -8:30 مساء -  beIN SPORT HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 

الشارقة الإماراتى X الدحيل القطرى -5:00 عصرا -  beIN SPORT HD 8

السد القطرى X العين الإماراتى - 5:00 عصرا -  beIN SPORT HD 7

التعاون السعودى X بيرسبوليس الإيرانى - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 8

النصر السعودى X سباهان أصفهتان الإيرانى - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

خيتافى X أوساسونا - 9:00 مساء-  beIN SPORT HD 3


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

ليون X نيم أولمبيك - 9:00  مساء-  beIN SPORT HD 6


مواعيد مباريات الدوري المصري 

حرس الحدود X إنبى - 6:00 مساء -  أون تايم سبورت

أسوان X الزمالك - 8:00 مساء - أون تايم سبورت
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 8 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 4 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 14 -9- 2020 والقنوات الناقلة

. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 15- 9 - 2020 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

الأهلي يحسم الموقف النهائي من بيع أحمد ياسر لـ هاتاي سبور التركي

كورونا يزداد انتشارا .. 30 مليون مصاب عالميا .. 41 ألف إصابة جديدة بأمريكا .. وإسرائيل تعاود الإغلاق الشامل

الناس الحلوة في أماكن السهر.. محمد سامى بصحبة مي عمر وعمرو دياب ودينا الشربيني

من إمبابة إلى الإسكندرية.. روسيا تنشئ خطين للسكك الحديدية في مصر

محافظ البحر الأحمر وشريف عامر يتدخلان لحل أزمة حريق مفاجئ فى الغردقة

موجز السوشيال ميديا| الناس الحلوة في أماكن السهر.. محمد سامي بصحبة مي عمر وعمرو دياب ودينا الشربيني.. شاهد مقالب رامز جلال في طاقم سبع البرمبة

AdvertisementS

الأهلي على بعد خطوات من إنهاء صفقة محلية "مفاجأة"

بيراميدز يطيح بـ ممدوح عيد حال فشل الفريق في حصد وصافة الدوري.. وتشاتشيتش يطلب عقده بالكامل للرحيل

التعاون السعودي يكشف سر صعوبة التعاقد مع فرجاني ساسي وبن شرقي وأبو جبل

نجم الزمالك السابق يطالب بـ الاقتداء بـ الأهلي في اختيار مدرب الفريق الجديد.. فيديو

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

الأهلي يحسم الموقف النهائي من بيع أحمد ياسر لـ هاتاي سبور التركي

مرتضى منصور: كارتيرون "نصاب" ولم يسدد الشرط الجزائي

نادر شوقي يحسم الجدل بشأن عودة معاري الجونة من الأهلي.. فيديو

بناء على طلب كارتيرون.. التعاون السعودي يعرض مبلغا ضخما على الزمالك لشراء بن شرقي وساسي

لا يفهم في إدارة الكرة المصرية.. مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني

محمود رزق يكشف حقيقة تعمد أحمد فتحي إصابته في مباراة الأهلي والاتحاد.. فيديو

أبرزها الدوري الإسباني والألماني.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع في أسعار فئات السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2021 الجديدة

بداية من 490 ألفا .. أسعار أحدث سيارات آودي Q2 وQ3 وQ7 لعام 2020

بعد تعطلها على الطريق السريع.. مواصفات سيارة محمد صلاح بنتلي كونتيننتال