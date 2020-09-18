أبرزها الدوري الإسباني والألماني.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال آسيا والدوري الإسباني.
ويعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد المباري والقنوات الناقلة:
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X شالكه -8:30 مساء - beIN SPORT HD 4
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الشارقة الإماراتى X الدحيل القطرى -5:00 عصرا - beIN SPORT HD 8
السد القطرى X العين الإماراتى - 5:00 عصرا - beIN SPORT HD 7
التعاون السعودى X بيرسبوليس الإيرانى - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 8
النصر السعودى X سباهان أصفهتان الإيرانى - 8:00 مساء - beIN SPORT HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافى X أوساسونا - 9:00 مساء- beIN SPORT HD 3
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون X نيم أولمبيك - 9:00 مساء- beIN SPORT HD 6
مواعيد مباريات الدوري المصري
حرس الحدود X إنبى - 6:00 مساء - أون تايم سبورت
أسوان X الزمالك - 8:00 مساء - أون تايم سبورت