أبرزها الدوري الإسباني والألماني.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 18 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال آسيا والدوري الإسباني.





ويعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد المباري والقنوات الناقلة: