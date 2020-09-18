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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تجدد التحذير من السفر إلى جميع دول العالم بسبب كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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ا ش ا

جددت كوريا الجنوبية تحذيرها الخاص من السفر إلى جميع الدول في العالم جراء تفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وصرحت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان- نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- اليوم الجمعة بأن "الحكومة أصدرت مرة أخرى تحذير المواطنين الخاص من السفر إلى جميع الدول والمناطق في العالم لمدة شهر واحد ابتداء من الغد الموافق 19 من سبتمبر".

وسبق أن أصدرت الحكومة التحذير الخاص من السفر يوم 23 من مارس لأول مرة، وظلت تجدده شهريا، حيث من المتوقع تمديد التحذير مرة أخرى حسب أوضاع تفشي كوفيد-19 في العالم.

ويشار إلى أن التحذير الخاص من السفر يتم إصداره لفترة قصيرة لحالات عاجلة وهو بين المرحلة الثانية من الحظر من السفر (الامتناع عن السفر) والمرحلة الثالثة (توصية بالإجلاء(.

وقررت وزارة خارجية كوريا الجنوبية تجديد التحذير نظرا لحفاظ منظمة الصحة العالمية على إعلانها عن الجائحة العالمية وانتشار كوفيد-19 في أجزاء العالم وحظر الدخول لعدد كبير من الدول، وذلك من أجل الحد من تعرض المواطنين للإصابة بكوفيد-19 أثناء السفر ومراعاة لأوضاع الحجر الصحي داخل البلاد.

وأوصت الوزارة المواطنين بإلغاء السفر وتأجيله خلال الفترة المذكورة والتزام المواطنين المقيمين في الخارج بالتعليمات الصحية والامتناع عن الخروج والتنقل وتجنب الاختلاط مع الآخرين.

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