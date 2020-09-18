لأول مرة..دولة عربية ترصد إصابة كلب بــ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لكلب حيث تعمل السلطات علي دراسة كيفية التعامل مع تلك الحالة الأولي من نوعها.





وأفادت الصحة الأردنية وفق ماذكرته وكالة الأنباء الأردنية أن الكلب المصاب يعود لأحد المستثمرين الأجانب في مدينة الحسن الصناعية شمالي البلاد، حيث كان يعتزم صاحبه ترحيله بالطائرة إلى زوجته.





وذكرت الصحة الأردنية أنه تم أخذ عينة من صاحب الكلب وجاره في المنزل بمدينة الرمثا شمالي البلاد، لكن النتيجة يتوقع أن تظهر اليوم الجمعة.





وأوضح المصدر أن الجهات المعنية بصدد عزل منزل صاحب الكلب عملا بالبروتوكول الطبي المعتمد مع هذه الحالات.