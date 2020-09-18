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أخبار العالم

مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر في هجوم شمال العراق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
مقتل جنديين تركيين
مقتل جنديين تركيين وإصابة آخر في هجوم شمال العراق
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة، عن وقوع هجوم على قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هجوما بقذائف صاروخية تم شنه على قاعدة عسكرية للجيش التركي في منطقة عملية "مخلب النمر"، ما أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخر.

وأطلقت تركيا، في وقت سابق، عمليتين ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق، الأولى جوية باسم "مخلب النسر"، والثانية عملية برية في منطقة حفتانين باسم "مخلب النمر".

وعلى إثرها، أدانت السلطات العراقية الاختراقات التركية الأخيرة لأجواء البلاد، بحجة مطاردة الأكراد، مؤكدة أنها قد تقدم  شكوى لمجلس الأمن ضد أنقرة.

وتوعد العراق تركيا بأن كل الخيارات مفتوحة أمامه في الرد على ما يتعرض له من انتهاكات للسيادة.
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