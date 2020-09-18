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رياضة

دوري أبطال آسيا.. النصر السعودي يبحث عن بطاقة التأهل أمام أصفهان الإيراني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
النصر السعودي
النصر السعودي
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محمد السعيد
يواجه فريق النصر السعودي نظيره سباهان  أصفهان الإيراني، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على  ملعب جاسم بن حامد بالدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا.
ويسعى النصر بقيادة نجمه المغربي بقيادة نجمه عبد الرزاق حمدالله، لتأكيد تفوقه على ساباهان أصفهان بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، وحجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

كان فريق النصر فاز على سباهان أصفهان بهدفين دون رد، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

في المقابل يطمح أصفهان الإيراني في انتزاع الثلاث نقاط من النصر، لتعزيز فرصه في تخطي دور المجموعات.

ويتصدر النصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال آسيا بـ 7 نقاط، بفارق نقطة عن السد القطري صاحب المركز الثاني، بينما يحل أصفهان ثالثا بـ 3 نقاط، والعين الإماراتي رابعا بنقطة وحيدة.
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