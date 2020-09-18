تكلفتها 8 ملايين جنيه.. ننشر الصور الأولى لـ3 مساجد جديدة بالقليوبية.. شاهد

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف فى القليوبية افتتاح 3 مساجد بعدد من قرى المحافظة وذلك فى إطار 130 مسجد سيتم افتتاحها على مستوى الجمهورية في عدد من المحافظات.









وينشر موقع صدى البلد الصور الأولى لافتتاح المساجد الجديدة فى القليوبية والتى تأتى ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجارى وأكتوبر المقبل من بينها 34 مسجدا من تنفيذ وزارة الأوقاف و96 مسجدا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.





وقال وكيل وزارة الاوقاف فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن المساجد الـ 3 التي سيتم افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة هي مسجد "حسن سرى" بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ ومسجد "التقوى" بقرية الشوبك بمدينة شبين القناطرومسجد "حجاج العزب" بقرية مجول التابعة لمركز بنها.





واشار أبو السعد ان المساجد الجديدة جميعها يتبع وزارة الاوقاف وتم اجراء احلال وتجديد لعدد منها لاستقبال المصلين مرة اخرى بعد قرار فتح المساجد بتكلفة اجمالية 8 مليون جنيه للمساجد الثلاثة.





وكان وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية قد كلف بمراجعة كافة السجلات وتخزينها معلوماتيا على أجهزة الحاسب الآلى لسهولة الحصول على أي بيان وقت الحاجة إليه، مشددا على تكثيف المرور على المساجد بصفة دورية لضبط الأداء وحضور العاملين بالمساجد.





كما قام بجولة بالمساجد لمتابعة حملة التنظيف والتعقيم بالمساجد التي تكون يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع ، مؤكدا على ضرورة توجيه المصلين باستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية بأسلوب غير منفر ومنتهى الحكمة والمرونة ودون تصادم مع المصلين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند المخالفة.