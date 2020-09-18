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محافظات

افتتاح 19 مشروع إنشاء وتجديد ملاعب ومراكز الشباب بالبحيرة غدا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:10 م
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن غدا السبت الموافق تبدا احتفالات العيد القومي للمحافظة حيث سيتم افتتاح  19 مشروع انشاء واحلال وتجديد للملاعب ومراكز الشباب بنطاق المحافظة تتجاوز تكلفتها الانشائية 19 مليون جنية، مشيرا إلى أن الدولة تقديم كافة انواع الدعم للنشء والشباب والاهتمام بهم لصقل وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واستغلال طاقاتهم بصورة ايجابية.


وأوضح المحافظ، أن المشروعات المقرر افتتاحها غدا هى الآتي:- تطوير ورفع كفاءة مبنى مركز شباب مدينة أبوحمص بمركز ومدينة أبو حمص بتكلفه إجمالية 410 الف جنية، وعملية انشاء مركز شباب علقام بمركز ومدينة كوم حماده بتكلفه اجماليه مليون و187 الف جنيه، عملية انشاء مركز شباب كفر الواق بمركز ومدينة حوش عيسى بتكلفة إجمالية مليون و265 الف جنيه، وانشاء مركز شباب عبد الحليم محمود بمركز ومدينة أبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 مليون جنية، وانشاء مركز شباب علي مبارك بمركز ومدينة وادي النطرون بتكلفة إجمالية 2 مليون جنية.

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وأشار إلي أن تم انشاء صالة الانشطة بمركز شباب  الحجناية بدمنهور بتكلفة إجمالية مليون و880 الف جنية، وتطوير ورفع كفاءة مبنى مركز شباب زاوية صقر بمركز ومدينة أبو المطامير بتكلفة إجمالية 650 الف جنية، وتطوير واستكمال نادي الرحمانيه بمركز ومدينة الرحمانية بتكلفة إجمالية 320 الف جنية، انشاء مركز شباب ابيس الثالثة بمركز ومدينة كفر الدوار بتكلفة إجمالية  1.5 مليون جنية، وانشاء ملعب نجيل صناعي قانوني لمركز شباب مدينه أبو حمص بمركز ومدينة أبو حمص وبتكلفة اجماليه  2 مليون و820 الف جنية، انشاء ملعب نجيل صناعي خماسى بمركز شباب كفر الواق بمركز حوش عيسى وبتكلفة إجمالية 1.4 مليون جنية، وإنشاء ملعب نجيل صناعي بنادي الصيد بمركز ومدينة وادي النطرون بتكلفة إجمالية 630 ألف جنيه.

كما تم إنشاء ملعب خماسى مضاء بمركز شباب قرية الخرطوم بمركز ومدينة بدر بتكلفة إجمالية 800 الف جنية، إنشاء ملعب خماسى مضاء مركز شباب عبد الحليم محمود بمركز ومدينة أبو المطامير وبتكلفه إجمالية 800 الف جنية، ملعب مركز شباب الطبرانى بمركز ومدينة وادى النطرون، ملعب مركز شباب الامام مالك بمركز ومدينة وادى النطرون، ملعب مركز شباب بيصار بمركز ومدينة أبو المطامير، ملعب نادى الصيد  بمركز ومدينة وادى النطرون، وتطوير ملعب الهوكى بنادى الالعاب بمركز ومدينة دمنهور وبتكلفه اجماليه 400 ألف.

افتتاح 19 مشروع إنشاء وتجديد ملاعب ومراكز الشباب بالبحيرة غدا
افتتاح 19 مشروع إنشاء وتجديد ملاعب ومراكز الشباب بالبحيرة غدا
افتتاح 19 مشروع إنشاء وتجديد ملاعب ومراكز الشباب بالبحيرة غدا
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