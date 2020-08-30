AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

زراعة البحيرة توضح شروط ترخيص مراكز تجميع الألبان

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:38 ص
اجتماع وكيل وزراة
اجتماع وكيل وزراة الزراعة بالبحيرة
Advertisements
أسماء الجنبيهى

استقبل المهندس محمد اسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، لمتابعة أعمال ترخيص مراكز تجميع الألبان. 

وأكد الزواوي، أن تلك المراكز تشغل القيادة السياسية من حيث الحرص على صحة المواطن، لافتًا إلى أن يشترط على مراكز تجميع الألبان عمل سجلات بأسماء وعناوين الموردين حتى تقع تحت مظلة الطب البيطري إشرافية، حرصًا على سلامة اللبن المورد للمصانع ومعامل الألبان.

اقرأ أيضًا :

 مذبحة كفر الدوار.. المتهم يفلت من عقوبة الإعدام لهذا السبب

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه هناك قروض يمكن صرفها لتطوير مراكز تجميع الألبان قد تصل لـ٢٠ مليون جنيه حسب حاجة المركز للتطوير، مشيرًا إلي أن يوجد شروط محددة لمراكز توزيع الألبان و منها تجميع الألبان من أكثر من مصدر و ليس مصدر واحد.

وأشار الزواوى، أن هناك مزارع كبيرة تنتج ألبان غير مطابقة للمواصفات و لا يطلق عليها مركز تجميع إلا إذا جمع ألبان من أكثر من مورد ، ويجب أن يستقل المركز عن المزرعة حتى لا تتعرض الحيوانات داخل المزرعة لأي عدوى من خارجها.

أوضح وكيل الوزارة مواصفات الأماكن المخصصة لجمع الألبان، بحيث يكون ارتفاع المبنى لا يقل عن 4.5 م، وتوفير مصادر تهوية و صرف ظاهر وشفاطات هواء وصواعق لقتل الحشرات مع تبطين الجدران الخاصة بمراكز التجميع بالسيراميك، مؤكدًا على أهمية توافر خط بستره ان امكن وذلك لقتل البكتريا الموجودة فى اللبن، بالإضافة إلى  بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في مراكز التجميع.

زراعة البحيرة توضح شروط ترخيص مراكز تجميع الألبان
زراعة البحيرة توضح شروط ترخيص مراكز تجميع الألبان
زراعة البحيرة توضح شروط ترخيص مراكز تجميع الألبان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعمل بالطاقة الشمسية.. وكيل زراعة البحيرة يتفقد مزرعة "الإيمان" للثروة الحيوانية بالمحمودية

نائب وزير الزراعة يتفقد مراكز تجميع الألبان بقطور فى الغربية ..صور

منفذ تسويقي لصغار المربيين..الغربية تطلق مبادرة لتطوير نقاط تجميع الألبان..صور

مشيدا بأهمية مشروع مراكز التجميع.. برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمحاربة غش الألبان

ترشيحاتنا

فكري صالح لـ صدى البلد: تصعيد مصطفى شوبير ليس مجاملة.. ويوجد حراس خارج الأهلي والزمالك يستحقون فرصة مع المنتخب

كانوا يلعبون الكرة.. صاعقة تقتل 10 أطفال بسبب خيال مآتة

زفاف شقيق مصطفى بسيط وأخت خاطر بحضور فناني مسرح مصر

أردوغان يشعل نارها.. والأتراك: لا نريد الحرب ونؤيد الحل السلمي

في 48 ساعة.. سيلينا جوميز تحقق 110 ملايين مشاهدة بأغنية ice cream.. فيديو

رغم إبلاغه بالرحيل .. سواريز يصل مقر تدريبات برشلونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب من النيجر: مصر بلدي الثاني.. والأزهر قدم لنا كافة التسهيلات.. صور

10 مزايا صحية.. فوائد الزنجبيل على الريق

بعد سيارتها الرولز رويس rolls royce .. الفرق بين سيارة ياسمين صبري ومحمد رمضان