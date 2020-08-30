زراعة البحيرة توضح شروط ترخيص مراكز تجميع الألبان

استقبل المهندس محمد اسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الدكتور عبد الرشيد غانم منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة، لمتابعة أعمال ترخيص مراكز تجميع الألبان.

وأكد الزواوي، أن تلك المراكز تشغل القيادة السياسية من حيث الحرص على صحة المواطن، لافتًا إلى أن يشترط على مراكز تجميع الألبان عمل سجلات بأسماء وعناوين الموردين حتى تقع تحت مظلة الطب البيطري إشرافية، حرصًا على سلامة اللبن المورد للمصانع ومعامل الألبان.

اقرأ أيضًا :

مذبحة كفر الدوار.. المتهم يفلت من عقوبة الإعدام لهذا السبب

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه هناك قروض يمكن صرفها لتطوير مراكز تجميع الألبان قد تصل لـ٢٠ مليون جنيه حسب حاجة المركز للتطوير، مشيرًا إلي أن يوجد شروط محددة لمراكز توزيع الألبان و منها تجميع الألبان من أكثر من مصدر و ليس مصدر واحد.

وأشار الزواوى، أن هناك مزارع كبيرة تنتج ألبان غير مطابقة للمواصفات و لا يطلق عليها مركز تجميع إلا إذا جمع ألبان من أكثر من مورد ، ويجب أن يستقل المركز عن المزرعة حتى لا تتعرض الحيوانات داخل المزرعة لأي عدوى من خارجها.

أوضح وكيل الوزارة مواصفات الأماكن المخصصة لجمع الألبان، بحيث يكون ارتفاع المبنى لا يقل عن 4.5 م، وتوفير مصادر تهوية و صرف ظاهر وشفاطات هواء وصواعق لقتل الحشرات مع تبطين الجدران الخاصة بمراكز التجميع بالسيراميك، مؤكدًا على أهمية توافر خط بستره ان امكن وذلك لقتل البكتريا الموجودة فى اللبن، بالإضافة إلى بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في مراكز التجميع.

