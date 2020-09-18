AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الجيزة يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:59 ص
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لاحكام القانون رقم 150/2020.

جاء ذلك فى اطار المجهودات التى تنفذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات وللحد من الاختناقات المرورية الناتجه عن ذلك وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وقال المحافظ أن اللجنة سوف تختص بتحديد الاماكن والاوقات التى يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة اوجهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور وبالتنسيق مع ادارة المرور المختصة .

وأشار إلى أنه سيتم  اعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال اماكن الانتظار وفقا لاحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182/2018 مع مراعاة ان تتضمن تلك الشروط امكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى الاماكن القابلة لذلك .

كما ضمت اختصاصات اللجنة تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافى فى الاحوال والاوقات التى يتقرر فيها هذا المقابل مع مراعاة المستوى الاقتصادى لطبيعة المكان .

واكد المحافظ ان سيتم تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة فى القائمين على العمل بتخفيض انتظار المركبات سواء لدى الشركات او الافراد ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد .

 وشمل قرار محافظ الجيزة ان تكون اللجنة برئاسة رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية وبعضوية كلًا من ممثل عن الوحدة المحلية لمدينة الجيزة و الادارة العامة لمرور الجيزة ورئيس جهاز مشروع النقل الجماعى ممثلين عن مديرية امن الجيزة و الادارة العامة للشؤن القانونية بالمحافظة و عن الادارة العامة للشؤن المالية بالمحافظة .

وأكد المحافظ ان تشكيل هذه اللجنة ياتى ضمن السياسات التى تنتهجها المحافظة للقضاء على الازدحام المرورى والانتظار العشوائى بالشوارع واعادة الانضباط للشارع حيث تم اصدار اللائحة الخاصة بتنظيم ساحات الانتظار وكذلك مواجهة الحواجز الحديدية والخراسانية والتى يستخدمها البعض لحجز اماكن انتظار للمركبات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تصديق الرئيس.. هكذا حاربت الدولة فوضى الشوارع بالقانون الجديد.. تفاصيل

حبس 6 أشهر و10 آلاف غرامة.. عقوبات رادعة تنتظر مخالفي قانون السايس بعد تصديق السيسي

بعد التصديق على القانون .. منح رخصة مزاولة نشاط "السايس" للأشخاص التابعين للشركات والأفراد

بعد التصديق على قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع .. اِعرف شروط قبول السايس

بعد خروج قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع للنور.. 2000 جنيه ثمن رخصة السايس صالحة ٣ سنوات وقابلة للتجديد

بعد التصديق على قانون تنظيم انتظار المركبات .. حملات على السياس غير المرخصين

ترشيحاتنا

الصحراء كانت غابة.. أقدم أثر بشرية في السعودية تكشف أسرار الحياة قديما

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

أحمد فلوكس يوجه رسالة مطولة إلى جمهوره.. شاهد

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

البيت الأبيض: 5 دول جديدة تدرس إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

لقيت المنعنع.. هالة صدقي تثير الجدل بصورة مع مصطفى حجاج فى البحر

أحرقوها بالكامل.. جنة كريستيانو رونالدو تقع في قبضة داعش.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز