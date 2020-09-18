AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

سقوط عصابة تخصصت فى سرقة المواقع تحت الإنشاء بمدينة السلام

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:05 م
سقوط عصابة تخصصت
سقوط عصابة تخصصت فى سرقة المواقع تحت الإنشاء
Advertisements
محمد صبرى
تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواقع تحت الإنشاء والإتجار فى متحصلات نشاطهم الإجرامى .

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم) بتكوين تشكيلا ًعصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المخازن والمواقع تحت الإنشاء بأسلوب "كسر الباب، المغافلة" وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال إستقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (مجموعة من العدد والأدوات التى يستخدمونها فى ممارسة نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم (تاجر خردة، مقيم بدائرة القسم) ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

ضبط عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسيوط

ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالشرقية

مباحث القاهرة تكشف العديد من وقائع السرقات وضبط مرتكبيها

حبس تشكيل عصابي بالسويس تخصص فى سرقة المساكن

ضبط 7 تشكيلات عصابية بالغربية.. صور

ترشيحاتنا

بعد حديثه عن ياسمين عبد العزيز.. الجمهور يدشن هاشتاج أحمد العوضى على تويتر

مين أحلى؟.. دينا الشربيني ومي عمر يتألقان في أحدث ظهور لهما

شوبير يوجه عدة رسائل لـ الزمالك بعد رحيل كارتيرون.. فيديو

ثبتونا بالسلاح.. أحد المصريين العائدين من ليبيا يروى تفاصيل اختطافه

خلل فى الكرة المصرية.. أول تعليق من شطة على رحيل كارتيرون عن الزمالك

بفستان غير تقليدي.. هايدي موسى تستعرض جمالها على انستجرام

AdvertisementS

اشتري آيفون 7 بسعر 2550 جنيهًا فقط.. عرض الجمعة

الحكومة تنفى تأجيل الدراسة بسبب الموجة الثانية لـ كورونا

يوسف بلايلي ينضم الي النادي الاهلي .. تعرف علي موعد وصوله للقاهرة

عاوزة ولادي قبل ما يبيعهم أعضاء .. سيدة تستغيث بعد خطف أطفالها بسوهاج

حكاية طمع قتلت الثرية الإماراتية بالطالبية.. أغدقت على البواب فحلم بالثراء من سرقتها فاستعان بشقيقته وصديقه لقتلها

بعد كشف العوضي سبب طلبها الطلاق.. الجمهور يطارد ياسمين عبد العزيز

أخبار الرياضة: التعاون السعودي يكشف سر تعثر ضم ساسي وبن شرقي.. الأهلي يقترب من حسم صفقات جديدة

قبل أيام من حفل الزفاف.. عروس تلغي عرسها بسبب طلب غريب من عريسها وأهله

خطوات سهلة.. الحكومة تشرح إجراءات التعاقد على عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب مع تراجع الدولار| تفاصيل

السلطات الأردنية تفرض غرامات باهظة والسجن لمخالفي إجراءات مكافحة كورونا

لقيت المنعنع.. هالة صدقي تثير الجدل بصورة مع مصطفى حجاج فى البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب.. منة فضالي تستعرض جمالها على الإنستجرام

التاريخ يتحدث.. مناطق أثرية تعود بك لآلاف السنين فى بوركينافاسو.. شاهد

بعد تصدرها الترند.. 15 صورة تكشف عن إطلالات ياسمين عبد العزيز